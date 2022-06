Buscan Pymes para conectarlas con industria

Carlos Sánchez / El Diario | La segunda semana de este mes, el sexto grupo culminó con un evento de encuentros be to be

PUBLICIDAD

A fin de acercar a las empresas oportunidades de negocios con la maquila, el programa binacional The Bridge Accelerator lanzó convocatoria para su séptima generación. Se trata de un programa de formación intensiva que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a modernizar los modelos de negocio y operaciones internas, al mismo tiempo que les facilita la conexión con compradores de la industria. PUBLICIDAD Para ello se invita a las empresas interesadas en venderle a la maquila a registrarse en esta convocatoria, en la que se les ayuda a ser parte de la cadena de proveeduría de la región. Omar Saucedo, gerente de Microsoft Tech Spark y organizador de The Bridge, expuso que este programa tiene relación con empresas como Tecma, Johnson & Johnson, BRPO, Seis Medical, Inventec, entre otros gigantes de la zona. Las empresas interesadas en participar pueden ser de cualquier giro, pues Saucedo destacó que a través de las seis generaciones anteriores se han recibido desde ópticas y compañías de protección solar hasta biomédicas y de desarrollo de talento. “Estamos abiertos a cualquier giro que crea que pueda venderle a la maquila”, resaltó. Martin Keshishian, instructor de The Bridge, destacó que las empresas que se sometan al programa recibirán tutorías individualizadas en temas como desarrollo de ventas y estrategias de marketing. Las empresas tienen hasta el 20 de agosto para registrarse y el lanzamiento del programa será el 25 de ese mismo mes. Al finalizar el programa, cada generación selecciona a una empresa para ser acreedora de un premio de 10 mil dólares en capital semilla para su desarrollo y expansión. Para ver la convocatoria, se puede visitar la página www.tb-xl.com, o bien, enviar un correo electrónico a industry@t-hub.mx Mayte Rodríguez, gerente general de The Bridge, detalló que más de 60 empresas de Chihuahua y Texas han egresado de este programa, que se lanzó en 2019 con el objetivo de fortalecer la economía regional, sumando seis generaciones. igonzalez@redaccion.diario.com.mx AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD