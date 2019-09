Buscan obligar a arrendatarios a cumplir obligaciones fiscales

Ciudad Juárez— El paquete económico 2020 presentado por Gobierno federal contempla una modificación para que el arrendador pueda exigir el pago de rentas atrasadas, en caso de incumplimiento por parte del arrendatario, lo que podría quedar sin validez, en caso de que no existan las facturas electrónicas correspondientes, según explica el fiscalista Gustavo Blanco.

La propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es con la intención de generar incentivos para que los arrendadores comiencen a cumplir con sus obligaciones fiscales, al considerar que en México existe un elevado índice de evasión en el tema renta de inmuebles.

Dicha propuesta contempla que mediante juicios de materia civil se obligue al arrendatario al pago de las rentas vencidas.

Gustavo Blanco, fiscalista y socio de Concilia Servicios Legales y Contables explica que en caso de existir un juicio, el juez puede no considerar esas rentas en caso de no existir la emisión de CFDI’s o facturas electrónicas por parte del arrendador.

Por otra parte, Blanco Pegueros aseguró que otra de las barreras que podría tener la propuesta de la SHCP tiene que ver con las modificaciones a los códigos civiles de cada entidad para que pudiera tener validez.

“El problema es que es una cuestión federal, pero lo relativo al derecho civil es estatal, por lo que se tendría que buscar modificar el Código Civil de Chihuahua para que los jueces que son los que resuelven, decidan aplicar o no el criterio, porque si no está en el Código Local, no estarían obligados”, dijo.

[email protected]