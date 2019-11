Buscan legislar prohibición de ‘fracking’

Ciudad de México– Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que se buscará legislar la técnica de ‘fracking’ para que su prohibición sea ley y se evite en la extracción de hidrocarburos en México.

El uso de esta técnica, afirmó, es considerada dañina para el medio ambiente.

“Hay tres propuestas en cada una de las Cámaras, las vamos a apoyar. Hay muchas cosas que hay que modificar, pero será pausadamente porque conllevan muchas negociaciones”, señaló.

“Vamos a trabajar para que se legisle y se prohíba la técnica del ‘fracking’”, aseguró Toledo.

Toledo añadió que la prohibición sería aplicable para el ‘fracking’ en general, no sólo para los recursos no convencionales, que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, representa más del 50 por ciento de los recursos con potencial petrolero.

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que durante su gestión no se permitirá el uso del fracturamiento hidráulico en el país, diversas asociaciones contra el ‘fracking’ denunciaron que no existe un plan tangible para la prohibición de esta técnica.

“Hoy no hay propuestas tangibles para revertir legalmente estos elementos que habilitan el despojo y atropellan los derechos de las comunidades.

“Y sí hay una clara agenda por explotar y extraer más gas y petróleo en nuestro país. La palabra es insuficiente cuando la práctica continúa, por lo que se requiere la prohibición establecida en el marco legislativo”, aseguró Claudia Campero, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

De acuerdo con Campero, el presupuesto para 2020 que será destinado para inversión en zonas que requieren de ‘fracking’ aumentó a 10 mil 800 millones de pesos.

“Esta no es una señal de no permitir el ‘fracking’, todo lo contrario, no se invierten montos millonarios para explorar recursos que no planean extraerse”, dijo.