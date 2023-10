Buscan 'exportar' enfermeros

Monterrey, México.- La alta demanda por servicios de enfermería en Texas, así como sus elevados pagos allá, representan una oportunidad para que desde Nuevo León se preparen a más.

Gabriela Ortiz, directora de Salud de la Universidad Tecmilenio, indicó que mientras que en Texas la demanda anual de enfermeros es de alrededor de 4 mil plazas, en Nuevo León no supera los 500 puestos, lo que amplía las oportunidades laborales a los egresados de esta carrera, ya que también significaría un mayor ingreso.

"El salario promedio anual de un profesional de enfermería en el sistema de salud con el que estamos generando el convenio (Texas) actualmente es hasta 3 o 4 veces mayor que el salario anual promedio que obtienen los enfermeros aquí en algún hospital.

"No buscamos generar una fuga de talento, buscamos incrementar el nivel salarial para que México en un futuro no se vea en una posición como otros países, en donde la brecha de las posiciones no se pueden cubrir de manera inmediata y esto afecta a la población y los sistemas de salud, porque cuando se cubren las vacantes se pone carga en otros profesionales de la salud y eso hace un círculo vicioso", explicó Ortiz.

En la zona noreste del País, Nuevo León es el segundo estado con la mayor oferta de matrícula de carreras en enfermería, con más de 2 mil estudiantes, superado por Tamaulipas, con más de 8 mil, de acuerdo con información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

"Si bien en Nuevo León se encuentra la mayor cantidad de centros médicos de alta especialidad y con un número de camas bastante considerable, no es el estado en donde hay más egresados, creo que falta darle mucho más peso a la profesión de enfermería, como se le da a otras profesiones del área de la salud", sostuvo Ortiz.

De acuerdo con la ANUIES, la matrícula que ofrece la UANL es de mil 747 estudiantes, y la de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de 5 mil 423.

"La matrícula de enfermería representa en promedio, 5.4 por ciento del total de población egresada de Educación Media Superior en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas, lo que representa un universo de aproximadamente 22 mil estudiantes de esta carrera", detalla un análisis del Tecmilenio.

Ortiz informó que a partir del segundo semestre del 2024 el Tecmilenio abrirá una escuela de enfermería, la cual iniciará con una matrícula de 100 estudiantes, pero con la posibilidad de ampliarla 25 por ciento cada año. Además proyectan ofrecer especialidades para esta profesión.

"Queremos convertir a la enfermería en un bastión fuerte, creo que en cuanto tengamos programas con una visión más global y de liderazgo será mas aspiracional (estudiar enfermería)".

Refirió que algunas de las especialidades que demandan en Texas para profesiones de esa carrera son neonatal, quirúrgica y enfermería especializada en cuidados intensivos.

Recientemente el Tecmilenio y Alamo Colleges District de San Antonio, Texas, lanzaron el programa educativo "The International Nursing Pathway by Alamo Colleges District and Tecmilenio", respaldado por el Methodist Healthcare System para becar y contratar a enfermeras que certifiquen el programa.