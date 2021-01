Buscan escuelas privadas reapertura presencial

Internet

Ciudad de México— Las escuelas privadas del país buscarán reiniciar las clases presenciales a partir de febrero, aunque tengan que interponer amparos, con el objetivo de prevenir el cierre definitivo de más instituciones.

“Según la Constitución, ningún derecho puede ser restringido o suspendido, salvo como lo prevé la Carta Magna”, dijo Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP).

“Por lo tanto, no se puede suspender el derecho de impartir educación a las escuelas particulares, tampoco el derecho de los estudiantes de recibir la educación, ni a los maestros el derecho al trabajo y la justa remuneración”, agregó.

En conferencia de prensa virtual, alertó que hasta ahora han cerrado alrededor de 10 mil escuelas privadas de todos los niveles, de las más de 48 mil que existían en México hasta antes de la pandemia, debido a la caída en la matrícula de alumnos.

Advirtió que otras 10 mil escuelas podrían cerrar este año, de mantener las instituciones cerradas por más tiempo.

“Estamos viendo que sea el mayor número de escuelas el que pueda reabrir para que empecemos ya. La fecha definitiva aún no la tenemos, pero se fijará para febrero. Pero de que abrimos, abrimos”, anunció.

Aseguró que entre los más de 5.5 millones de estudiantes matriculados en los colegios privados, al menos unos 2 millones estarían interesados en volver a las aulas.

“Calculamos que el 65 por ciento de los padres de familia ya quieren enviar a sus hijos a las aulas”, sostuvo.

El presidente de la ANEP llamó a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detenga las presiones sobre el sector educativo privado.

“En lo que respecta al SAT, es una de las anomalías más grandes que tenemos porque las escuelas privadas son no contribuyentes de un impuesto, ya que la educación no es una actividad mercantil, entonces no puede haber utilidades. Sólo cuando se consiguen utilidades se pagan impuestos”, comentó.