Buscan empresarios dialogo con gobierno para agilizar exportaciones

Ciudad Juárez— Sergio Colin, presidente de Index Juárez, aseguró que las revisiones exhaustivas impuestas por el Gobierno de Texas, están generando grandes consecuencias negativas y por ello todo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está buscando diálogo con entes gubernamentales para hallar soluciones a través del comité de contingencias.

Apuntó que si bien no se han suscitado paros de producción en las empresas, no descarta la posibilidad de que eso suceda de no encontrarse solución, y con ello puede ampliarse la posibilidad de despidos: “Puede ocurrir hoy o mañana, por eso estamos atendiendo, para mitigar el impacto”, destacó.

Señaló que están gestionando a través de la confederación de agentes aduanales la posibilidad de ampliar los horarios en San Jerónimo-Santa Teresa, o bien abrir durante los fines de semana. “Esperamos obtener respuesta pronto. Nuestras cámaras nacionales también van a hacer este mismo ejercicio (de presión) a nivel nacional”, puntualizó.

Agregó que las pérdidas ascienden a 65 mil dólares por cada tráiler varado, destacando que ayer cruzaron sólo 461 en todo el día por el Puente Zaragoza, cuando el promedio regular es de 2 mil 800 por ese punto. Catalogó el hecho como frustrante, pero conminó a mantener la calma puesto que se está trabajando en soluciones ante la medida que inició el sábado pasado.