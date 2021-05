Buscan blindar créditos de nómina

Internet

Ciudad de México– A través de una reforma de ley, el Senado de la República busca regular los créditos de nómina con cobranza delegada para que éstos sean otorgados sólo por instituciones supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La cobranza delegada consiste en la retención del pago de un crédito con cargo al salario del empleado, que puede ser realizada directamente por un banco, o bien por el patrón para luego transferirlo a la institución que otorgó el préstamo.

De acuerdo con el dictamen, que ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, busca atacar el otorgamiento de estos créditos por parte de entidades irregulares, que pueden llevar a abusos sobre los recursos del trabajador.

La reforma podría ser discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados en el período extraordinario y de aprobarse los créditos de nómina con cobranza delegada serían de bancos, sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes), entidades financieras reguladas (ER) y entidades no reguladas (ENR)., uniones de crédito y otras que estén bajo el paraguas regulatorio de la CNBV y reconocidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Al respecto, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) explicó que las entidades no reguladas no están obligadas a decirle al trabajador cuál es el costo anual total (CAT) del crédito, lo que facilita que cobren cuotas muy elevadas, además de que sus contratos no están revisados ni vigilados.

“En México hay muchas sociedades de este tipo que generan una especie de competencia desleal con tratos muy desfavorecidos a los usuarios”, dijo Enrique Presburger, vicepresidente nacional de Asofom.

Federico de Noriega, socio del despacho Hogan Lovells, señaló que existe incertidumbre jurídica en el crédito de nómina con cobranza delegada, por lo que esta reforma reconocerá el esquema y le dará cabida legal.

La propuesta ha levantado también preocupaciones, como el Movimiento de Rechazo a la Cobranza Delegada, que argumenta que el salario del trabajador podría verse vulnerado en aras de mejorar las condiciones de cobranza para las empresas financieras.

De Noriega expuso que las instituciones tendrán que medir la capacidad de pago de los empleados.

“Eso es importante tanto para proteger a los empleados como consumidores financieros, porque hay mucha intención de las instituciones financieras reguladas y no reguladas de empujar créditos bastante caros a empleados, y las personas físicas con poca educación financiera toman créditos, se sobreendeudan y luego acaban siendo impagables o acaban pagando puro interés y se vuelve una bola de nieve”, destacó.