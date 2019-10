Busca IP aclaración en Código Fiscal

Ciudad de México— El sector privado espera modificaciones en el Código Fiscal para especificar que el objetivo de la ley antifacturera no es ir en contra de los contribuyentes comunes.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que si bien lograron algunos cambios a esta ley, como elevar el monto de facturas apócrifas de 2.3 a 7.8 millones de pesos, aún quieren acotar malas interpretaciones.

“Logramos que se subiera el monto, no logramos que se pusiera el hecho de que esto no compete a un contribuyente honesto, honrado.

“Seguimos hablando ahora con Hacienda para ver si podemos meter dentro del Código Fiscal una interpretación más clara de la aplicabilidad de esta ley. Lo que hemos hablado con el secretario de Hacienda (Arturo Herrera) es que se explique con claridad que no haya esa interpretación de que cualquier persona puede estar sujeta a está situación", dijo Salazar Lomelín en conferencia de prensa conjunta con otros líderes empresariales.