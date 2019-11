Busca China comprar la mexicana Mabe

La empresa asiática Haier evalúa opciones de financiamiento para adquirir Mabe, la compañía de sus socios en México, en un intento por expandir su marca en la segunda economía más grande de América Latina, reportó Bloomberg ayer.

Actualmente el gigante chino de electrodomésticos cuenta con el 48% de Controladora Mabe, por lo que existen planes para la adquisición del resto de las acciones, aunque según fuentes cercanas a ambas empresas aseguraron que las compañías podrían decidir no concretar la transacción.

Se estima que Mabe, propiedad de un grupo de inversionistas mexicanos –que no cotiza en la Bolsa– podría valorarse entre 400 y 500 millones de dólares, indicaron personas bajo condición de anonimato debido a que el asunto es de carácter privado.

Haier adquirió la participación de Mabe luego de comprar General Electric en 2016, por 5 mil 400 millones de dólares.

Al cierre del tercer trimestre de este año Mabe reportó un aumento del 9% en sus ventas, respecto al año anterior, con un monto de 847 millones de dólares. En tanto que sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización subieron en un 25 por ciento a 76 millones de dólares.

Entre los productos que Haier (fundada en 1984) fabrica y vende, destacan aires acondicionados, refrigeradores, hornos y lavadoras. Actualmente, la empresa cuenta con presencia en Europa, Estados Unidos y Japón.

Las negociaciones se encuentran en desarrollo y hasta el cierre de esta edición no había un posicionamiento oficial por parte de ninguna de las compañías.



