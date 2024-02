Busca abaratar costo de chips

Associated Press | Actualmente, Nvidia, empresa estadounidense, controla alrededor del 80 por ciento del mercado de chips de IA de gama alta Associated Press | Actualmente, Nvidia, empresa estadounidense, controla alrededor del 80 por ciento del mercado de chips de IA de gama alta Associated Press | Actualmente, Nvidia, empresa estadounidense, controla alrededor del 80 por ciento del mercado de chips de IA de gama alta

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Washington DC.- Sam Altman, número uno de la firma de Inteligencia Artificial OpenAI, busca conseguir miles de millones de dólares para resolver algunos de los mayores desafíos que enfrenta el sector, en particular la escasez de chips costosos, necesarios para que funcionen los grandes modelos de robots conversacionales como ChatGPT. Actualmente, Nvidia, empresa estadounidense fabricante de unidades de procesamiento, controla alrededor del 80 por ciento del mercado de chips de IA de gama alta. Entre sus clientes están OpenAI, creador de ChatGPT, Microsoft, Alphabet y Meta, los cuales se han apresurado a hacerse con la escasa oferta de chips de Nvidia para competir en el sector de la IA generativa, que emerge con rapidez. Los chips H100 y A100 de Nvidia sirven como procesador de IA generalizado y polivalente para muchos de esos grandes clientes. Las empresas tecnológicas han empezado a desarrollar sus propios chips internos para necesidades específicas. Hacerlo ayuda a reducir el consumo de energía y, potencialmente, puede reducir el costo y el tiempo de diseño. En este sentido, Altman participó en reuniones sobre el desarrollo de infraestructura mundial y cadenas de suministro para semiconductores, energía y centros de datos, según un vocero de la empresa que dialogó con el WSJ en Nueva York. "OpenAI mantiene informado al gobierno estadounidense", declaró la persona. El diario estima que el monto total para el proyecto de Altman podría alcanzar los 7 billones de dólares, un billón más que la capitalización bursátil combinada de las dos mayores empresas tecnológicas del mundo, Apple y Microsoft. Según el WSJ, Altman se reunió con altos responsables del gobierno de Emiratos Árabes Unidos y con el director del grupo japonés SoftBank, Masayoshi Son, así como con representantes del gigante taiwanés Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Altman manejó la idea de construir decenas de usinas de fabricación de chips en los próximos años con dinero de inversores de Medio Oriente y pagarle a TSMC para construirlas y explotarlas, indicó el periódico. Muchos países presentaron planes para respaldar la producción de chips en sus territorios, pero los montos manejados parecen pequeños vistas las sumas colosales que propondría Altman, se informó. La industria mundial de chips está dominada por algunas empresas actualmente, entre ellas TSMC y la ya referida Nvidia. En las últimas semanas, la agencia Bloomberg y el diario Financial Times también dieron cuenta de reuniones sostenidas por la nueva estrella de Silicon Valley. Considerada como una revolución comparable a la llegada de internet, la IA generativa permite producir textos sobre cualquier tema, imágenes de realismo impresionante y sonidos diversos usando lenguaje común basándose en las bases de datos existentes en Internet. Al mismo tiempo plantea muchas dudas preocupaciones en materia de democracia, reemplazo de empleos y seguridad. Con información de AFP y Reuters PUBLICIDAD