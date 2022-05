¿Buró de crédito? Así es como realmente funciona

En México existe una percepción errónea sobre lo que significa estar en Buró de Crédito’, que suele asociarse con ‘una lista negra’.

De acuerdo con datos de Rocket, plataforma que brinda asesoría financiera, resaltó que contrario a este mito generalizado, no hay tal cosa como una lista negra del Buró de Crédito.

Se trata de una institución privada que aglutina la información crediticia de cualquier persona que ha tenido una tarjeta de crédito, algún financiamiento hipotecario o automotriz, o quien haya estado registrado para el pago de servicios básicos.

Al tratarse de una entidad meramente informativa, lo que hace es otorgar una calificación -que va de los 400 a los 850 puntos- a los usuarios para que otras empresas puedan evaluar los productos y servicios financieros que ofrecen.

¿Es malo estar en el Buró de crédito?

Estar en el Buró de Crédito no es señal de una mala gestión financiera, pues implica tener un score e información crediticia que ayuda a acceder a más y mejores formas de financiamiento.

De acuerdo con Rocket, el promedio de score para las personas económicamente activas es de 573 y sólo el 20 por ciento tienen un score mayor a 680; sin embargo, existen muchas otras variables que influyen en la aprobación de un crédito, por eso es importante que la gente haga su análisis financiero y conozca mucho mejor sus oportunidades reales.

Moises Márquez, Líder de Datos y Modelos de Rocket explicó que existe una línea muy delgada entre bueno para una entidad y otra, para algunas 630 puede ser bueno y los aprueben con ese score.

“Si hablamos de productos bancarios premium, la mayoría de los bancos sólo aprueban a usuarios con scores por arriba de 680, pero se tienen que considerar muchas más variables”.

Si estoy en Buró de Crédito, ¿ya no puedo acceder a servicios financieros? Estar en el Buró de Crédito implica que hay un historial certero sobre los pagos oportunos que un usuario ha realizado a instituciones financieras; por ello, ayuda a que otras empresas conozcan qué tan buen deudor es.

En caso de incumplir con pagos, si se trata de montos menores a 2 millones 924 mil pesos o 400 mil UDIS (Unidades de Inversión, al día de hoy 1 UDI equivale a $7.31 pesos mexicanos) y si el crédito no está en proceso judicial y/o no se haya efectuado ningún delito al solicitar o manejarlo, esta información desaparece del historial de una persona en un lapso no mayor a 6 años.

¿Qué factores influyen para bajar la calificación?

•Puntualidad de pago

•Severidad de atraso (tanto tiempo de atraso, como el monto del mismo)

•Diversidad de productos (no tener experiencia con tarjetas de crédito)

•Utilizaciones altas

•Número elevado de consultas en periodos cortos de tiempo