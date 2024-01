Bremer hizo mancuerna en los negocios con 'El Potrillo'

Ciudad de México.- A lo largo de su vida, Carlos Bremer cosechó grandes amigos y socios del ámbito político, deportivo, empresarial y del espectáculo.

Muchos tienen presente al empresario regiomontano, presidente y director de Value Grupo Financiero, como artífice del rescate financiero y artístico de la carrera de Luis Miguel en 2017, lo que pocos saben es que en 2022 estrechó una relación cercana con Alejandro Fernández, de quien se hizo socio.

"Alejandro me pidió ser su consejero, que esté haciendo mancuerna con él. Ya le dije que yo lo estimo mucho y que yo lo reconozco mucho por el apoyo que le dio a Luis Miguel, aunque no hay una buena relación entre ellos ahorita, él quiere que también esté cerca de él. Ahí estoy pegado con él", agregó en una entrevista que concedió en 2023.

La relación de Bremer, quien falleció el viernes 5 de enero a los 63 años (tres días después de haber sido hospitalizado por un preinfarto), con "El Potrillo" llegó a ser de buenos socios en el ramo inmobiliario.

"En septiembre (del 2022) iba a dar un show en Las Vegas y me invitó a que fuera con él. Ahí estuve con su familia. Cené dos días seguidos con él", contó Bremer a Gente.

"He tratado de ayudarlo en negocios principalmente. Me metió de consejero de él. Ahora estoy con él en todas sus empresas. Él me buscó".

Después de su encuentro en Las Vegas, en octubre del 2022, el "tiburón" del reality show Shark Tank México fue recibido en casa del cantante en Guadalajara, ciudad a donde había asistido a la fiesta de quinceaños de la hija de Saúl "El Canelo" Álvarez, así que aprovechó para reencontrarse con el hijo de Vicente Fernández.

"Alejandro y yo también somos socios de todos los desarrollos que está haciendo él en Jalisco. Está invirtiendo fuerte en México, por eso lo estoy apoyando en su aventura de invertir fuerte capital en México, estoy de socio con él. Ahí estamos viendo cómo podemos hacer cosas grandes para México", compartió.

Tras participar de cerca en el rescate de la carrera de Luismi, Bremer se consideró amigo del cantante. El pasado 11 de noviembre del 2023, el empresario festejó el 30 aniversario de Value en el Auditorio Citibanamex y "El Sol" brilló como la estrella del evento.

"Son mis amigos, los asesoro desinteresadamente a los dos. Son los que levantan a México, los que ponen a México en grande", dijo.

Bremer también creó lazos con figuras como Lucero, Priscila Perales, Adrián Fernández, Pedro Fernández y Emmanuel, quien viajó de la Ciudad de México a Monterrey para despedirse de su amigo en su funeral, el pasado 6 de enero en la capilla de Valle de la Paz, municipio de San Pedro Garza García.

Aunque Luismi no acudió al funeral, envió una corona de rosas blancas que tenían un listón con el nombre del ídolo mexicano.