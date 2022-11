‘Boom’ industrial agrava falta de viviendas

Ciudad Juárez.— El ‘boom’ industrial agrava cada vez más la falta de viviendas, pues mientras la demanda se incrementa, la producción baja de frente a los impactos de la inflación y la crisis de los trabajadores en la construcción. Jesús Manuel Salayandía Lara, titular de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que hay construcción y movimiento, pero no suficiente y existe una reacción en cadena.

“Hay construcción, hay movimiento, pero no encuentran gente para construir. Hay un déficit en todos los sentidos, en todos los giros, en los servicios, en los comercios, en la construcción. Vivienda se está construyendo, pero va muy lenta. Los precios están subiendo, rentas y demás, y es una cadenita”, destacó el titular del organismo que representa a la iniciativa privada. Agregó que se requiere de más personal.

PUBLICIDAD

Aseveró que sí hay mucha necesidad de vivienda, pero ante las condiciones actuales han subido de precio y es que, con base en el Registro Único de Vivienda (RUV), la producción ha mostrado una baja en 2022 de hasta un 33 por ciento con más déficit en hogares económicos y, de acuerdo con las cifras analizadas, el ramo inmobiliario se encuentra apostando a la creación de vivienda de gama media y a la residencial.

“Hay nuevas construcciones y se requiere más gente que venga a trabajar. Están un poquito lentos porque no encuentran gente en la construcción que quiera meterse a ese tema de construir (…) Hay gente que no quiere trabajar y los precios están subiendo. Tengo entendido que sí hay construcción y sí hay mucha necesidad de vivienda, de casa de interés social, pero también no hay gente que vaya a construir”, señaló.

Según los indicadores del RUV analizados por El Diario, de enero a agosto del año en curso la producción de viviendas en el estado de Chihuahua fue de 2 mil 945 unidades, es decir, 33 por ciento menos de las 4 mil 370 del mismo período de 2021. En tal contexto, Salayandía Lara apuntó que continuarán poniendo atención a la situación, que, enfatizó, es multifactorial y como tal sus impactos son también de múltiples aristas.