Beneficiará a 23 mil aquí el ‘Borrón y cuenta nueva’ de Infonavit

Las personas que tienen crédito en Infonavit en pesos y que tienen atrasos en su cuenta podrán, a partir de ahora, hacer convenios de pago para regularizar su situación, informó Octavio García, delegado del Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores en el estado de Chihuahua.

Anteriormente este programa, denominado “Borrón y cuenta nueva”, estaba dirigido sólo para quienes tenían su crédito en Veces Salario Mínimo (VSM), se indicó a través de un comunicado oficial.

Se explicó que el programa se flexibilizó por convenio privado, por lo que los acreditados que cumplan en tiempo y forma con los pagos posteriores a la aplicación de la solución y con los criterios establecidos podrán recibir un beneficio económico que les ayudará a disminuir su deuda total.

Los requisitos para aplicar en el programa son: si tienen de una a nueve mensualidades sin pagar, han agotado el Seguro de Desempleo (Fondo de Protección de Pagos), alcanzan a pagar el crédito en el plazo que se estableció inicialmente en su contrato, su crédito no se encuentra en proceso jurídico, no cuentan con una solución o producto activo, aún no han liquidado el crédito y les faltan al menos 12 mensualidades por pagar, detalla el comunicado.

Se indicó, además, que ‘Borrón y cuenta nueva’ por convenio privado se puede solicitar hasta dos veces al año: se suman al saldo de capital del crédito las mensualidades que no se hayan pagado, junto con sus intereses.

En este programa la mensualidad se mantiene igual que antes de la aplicación del producto. Si los pagos posteriores a la solución se realizan en tiempo y forma, y se cumplen los criterios establecidos, las personas acreditadas podrían recibir un beneficio económico que se aplica directamente a la deuda actual, ayudando a disminuirla a mediano plazo.

También se condonan los intereses moratorios, y en créditos vencidos se condonan los accesorios y comisiones no pagados, se informó.

Uno de los requisitos para que las personas con relación laboral formal puedan recibir el beneficio económico es que deberá reflejarse en los registros del Infonavit un pago bimestral de su empleadora o empleador. Mientras que las personas sin relación laboral formal deberán realizar tres pagos completos de forma consecutiva, refiere la información proporcionada.

