Batallan por choferes

Un déficit de al menos mil operadores arrastra desde el año pasado el gremio de los transportistas en Ciudad Juárez, lo que ha llevado a mantener varados camiones de carga por la falta de personal.

Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Trasportistas, recordó que este problema comenzó desde hace unos años, cuando empresas estadounidenses comenzaron a ‘robarse’ los choferes mexicanos, a pesar de no contar con permiso de trabajo en ese país.

El déficit que enfrenta la localidad es equivalente al 20 por ciento de los 5 mil operadores que debería tener el gremio.

“Se habla de alrededor de 80 mil operadores que andan trabajando en Estados Unidos ilegalmente”, comentó.

“Hay muchas empresas que tenemos tractores parados por falta de gente, lo que nos hace menos competitivos al darle menor servicio a la industria maquiladora”, agregó.

Dijo que aunque el gremio trata de erradicar este problema con la formación de nuevos choferes, a éstos les resultan más atractivos los salarios que se les ofrecen en el vecino país.

El problema se agrava cuando autoridades migratorias los detectan y los regresan a México sin visa, documento necesario para trabajar como operador y cruzar las cargas de materiales fabricados en la industria maquiladora.

Ante esta situación, agregó que se ha solicitado al Gobierno mexicano que le pida al americano no permitir esta situación, aunque no es un tema sencillo.

Sotelo Suarez recordó que hace poco una empresa local contrató a un migrante que espera en la ciudad su turno con la corte de Estados Unidos, aunque agregó que solamente se le puede dar trabajo para transportar cargas en territorio nacional por la falta de la visa láser.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), el déficit en todo el país es de al menos unos 50 mil operadores.



