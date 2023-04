Batallan para cumplir con el fisco

Las fallas en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuaron también para las personas físicas que intentaron ser de las primeras en cumplir con su Declaración Anual de Impuestos.

El período para presentar este reporte es el mes de abril, por lo que algunos contribuyentes intentaron anticiparse desde el fin de semana, debido a que este trámite se puede realizar de manera electrónica a cualquier hora del día, sin necesidad de acudir a la oficina tributaria.

Sin embargo, desde el sábado se reportan problemas como errores en la información precargada, fallas en el sistema o que incluso está caído.

Las reclamaciones

“No puedo ingresar me marca un error mencionando que no tengo privilegios para acceder al aplicativo, ¿Qué se debe hacer?”, “¿Y cómo lo hago?, si por cuarto día consecutivo me marca error”, “No deja enviarla, llevo varios días intentando con diferentes navegadores y a diferentes horas y marca error de envío que vuelva a intentarlo”; “No puedo ingresar, ¿Qué puedo hacer en este caso?, ¿Hay prórroga en caso de no poder realizar mi declaración en este mes por esta situación?”, fueron algunos de los reclamos de los usuarios.

Para la mayoría de los trabajadores asalariados, gran parte de la información para su declaración anual ya está precargada en el sistema y sólo requiere validar algunos de los datos, lo que facilita el proceso, pero algunos ciudadanos que intentaron entrar al micrositio del SAT no pudieron.

“No la puedo presentar si no actualizan su visor y la información precargada de la declaración. Actualicen por favor”, refirieron.

“Primero arreglen su plataforma, de verdad que hacen los trámites más difíciles y no dan solución”, dijeron.

Encuentran soluciones

Otros contribuyentes mencionaron que aunque también les salían fallas, sólo cambiaron de navegador de Internet y el problema quedó resuelto.

“Me sucedía lo mismo de que me salía el mensaje ‘el usuario no tiene privilegios de acceso’ o algo así. Pero estaba entrando desde Chrome. Cambie de navegador y sin tema la pude hacer. Por si les sirve la info”, aconsejó uno de ellos.

Pese a tener sus datos actualizados, el sitio le notificaba a los contribuyentes con la siguiente leyenda: “Error! La entrada no se ha completado. Intente de nuevo”.

