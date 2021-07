Batallan contribuyentes con devoluciones

Guadalajara— Durante las declaraciones anuales que finalizaron en mayo, la principal queja de los contribuyentes fue el rechazo de las devoluciones automáticas.

Ya sea porque no aparecían las reducciones personales precargadas y el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no permitía subir o modificar, o porque no arrojaba un domicilio localizable debido a una falla tecnológica, de modo que los contribuyentes batallaron para hacer su declaración anual, coincidieron contadores públicos.

“El aplicativo si bien es cierto que ya venía con mucha información precargada, al principio del mes de abril, que fue cuando iniciaron o cuando salió el aplicativo para poder enviar las declaraciones en ese período, los primeros 15 días o 3 semanas de abril sí fue cuando tuvo más problemas”, señaló Jaime Enrique Morelos, socio del despacho contable Copper Wolf México en Guadalajara.

“Así como se fue haciendo del conocimiento de la autoridad, muchos de ellos se fueron corrigiendo. Entre que no te deja capturar algunas cosas o que traía algunos datos también mal precargados fue lo más común”.

Añadió que al hacer algún cambio de la información precargada en su sistema, la autoridad no permitía la devolución de saldo a favor de manera íntegra, sino que disminuía las reducciones y regresaba una cantidad menor, lo que se solucionaba con una devolución manual en lugar de la automática, en donde lo devuelve entre 3 o 4 días.

Con lo anterior, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, Sergio Armando Flores Robles, explicó que la información precargada en el SAT proviene de la los datos que proporcionan terceros, como las instituciones financieras.

A las problemáticas de los contribuyentes para hacer su declaración anual se suma la dificultad para encontrar citas en las oficinas del SAT, ya sea para obtener firma electrónica u otros procesos.