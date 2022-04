Batallan 80% de empresas para contratar

Ocho de cada 10 empresas en el país presentan dificultades para contratar profesionistas debido a la falta de talento, reveló una encuesta de ManpowerGroup.

Noé Miranda Becerra, gerente de formación de Instructores de Educación Continua en el Tecnológico de Monterrey, explicó que aunque las personas cuentan con niveles académicos profesionistas, carecen de habilidades, sobre todo aquellas de manejo de información y tecnologías.

Software y tecnologías

Detalló que el escenario para el 2025 plantea nuevas habilidades a desarrollar para manejos de software y tecnologías, por lo que es necesario que las empresas se capaciten también en ello.

“Ya no es suficiente con lo que aprendimos en nuestra carrera o formación inicial; si actualmente no nos preparamos, quedamos obsoletos… El título sí lo tienen las personas, pero lo que no hay son habilidades, sobre todo tecnológicas, para los empleos del futuro”, dijo.

“Aún no sabemos cuáles van a ser los puestos del futuro, entonces tenemos ahí un problema, con un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, por eso la importancia de que las empresas cuenten con personal ágil en la toma de decisiones, el cambio de objetivos y de aprendizaje rápido”, añadió.

Aprendizaje continuo

Dentro de una conferencia impartida a personal de Recursos Humanos de distintas empresas, platicó sobre el lifelong learning o aprendizaje a lo largo de la vida, término que se refiere a la educación que se cursa a la par y de forma posterior a los grados académicos.

Dicho concepto comprende todas las actividades de aprendizaje en la trayectoria educativa de una persona con el objetivo de aumentar el conocimiento y mejorar las competencias personales, cívicas, sociales y de empleabilidad.

Su principal diferencia con la educación tradicional que se imparte en las universidades es que dicho aprendizaje es voluntario y electivo.

La meta principal es la mejora personal continua y se impulsa a través de la motivación del estudiante, que elige las habilidades específicas a desarrollar para su provecho propio.

Ofrecen talleres

Para ayudar a las compañías a cumplir con este proceso, el Tecnológico de Monterrey ofrece talleres personalizados en cualquier tipo de servicio que requieran, desde inglés hasta tecnologías.

