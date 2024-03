Bartlett es de los que ha hecho más daño al país: Máynez

Ciudad de México.- El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es uno de los mexicanos que más daño le ha hecho al país, aseveró Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de México por Movimiento Ciudadano.

"En CFE este señor, siendo viejo, no por edad sino por lo que representa Bartlett, que le ha hecho un gran daño al país, es uno de los mexicanos que más daño le ha hecho a México. Renegoció el contrato colectivo que ya se había tenido, redujo la edad para las pensiones y regresó a privilegios, que no son derechos.

"Un derecho es el que tiene una trabajadora en Oaxaca y un trabajador en Mexicali por igual, los derechos son de acceso universal; cuando son cosas como la que hizo Bartlett en CFE, son privilegios que son costosísimos para las y los mexicanos. También ahí podemos cortar muchos gastos innecesarios y superfluos del Estado mexicano", aseveró Máynez en la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos 2024 de Citibanamex.

Escuelas en México son 'mega guarderías'

El candidato a la Presidencia dijo que las escuelas no son instituciones educativas sino "mega guarderías" con alto rezago tecnológico.

"Una de cada tres escuelas en México no tiene electricidad, una de cada dos no tiene una sola computadora y tres de cada cuatro escuelas no tiene internet, y estamos hablando de cómo competimos en la coyuntura del nearshoring, cuando tenemos una educación que es análoga, del siglo 21.

"No hay modelo educativo, las escuelas en México son mega guarderías, ahora que se habla de mega farmacias y mega cárceles, las escuelas de México están concebidas como mega guarderías y lo poquito que funcionaba como las escuelas de tiempo completo se ha reducido", indicó.

Álvarez Máynez dijo que una de sus acciones eje si llega a la Presidencia de México será realizar una reforma profunda al sistema educativo del país.