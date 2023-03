Bancos elaboran rescate para First Republic Bank

Varios bancos de Estados Unidos están elaborando un paquete de rescate de por lo menos 20.000 millones de dólares para el First Republic Bank, dijeron fuentes a The Associated Press el jueves.

La iniciativa surge en momentos en que First Republic, basado en San Francisco, ha sufrido una pérdida de inversiones y crecen temores de que ese banco de tamaño mediano será el próximo en colapsar después de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Fuentes al tanto del asunto dijeron que JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs forman parte del grupo de bancos que están armando el paquete. Probablemente será de 20.000 millones de dólares en depósitos y capital para First Republic, pero podría llegar a 30.000 millones.

Las fuentes hablaron bajo la condición de anonimato porque recién estaban armando el paquete.

Un vocero de First Republic se negó a hacer declaraciones.

Las acciones de First Republic flaquearon a medida que los clientes empezaron a retirar sus depósitos. Pero aumentaron más de 3% al aparecer los informes del paquete de rescate.

Hace una semana se produjo el derrumbe del Silicon Valley Bank, la segunda quiebra bancaria más grande de la historia después de la de Washington Mutual en 2008.

El cierre del Silicon Valley Bank el viernes y la del Signature Bank de Nueva York dos días después trajo recuerdos ingratos de la crisis financiera que hundió a Estados Unidos en la Gran Recesión de 2007-2009.