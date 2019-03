Bajarán comisiones bancarias con uso mayor de tecnología

Ciudad de México— Las comisiones bancarias que cobran las instituciones financieras a los usuarios bajarán con el uso de mayor tecnología en las operaciones y más competencia, dijo Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Hasta ahora no hay un acuerdo oficial con legisladores para reducir o eliminar comisiones, dijo el también presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander en conferencia de prensa previa a la 82 Convención Bancaria.

A finales de 2018, el senador Ricardo Monreal, de Morena, presentó una iniciativa para eliminar más de 15 comisiones bancarias.

Martínez Gavica sostuvo que utilizar tecnología en el sistema bancario generará menores costos a los usuarios.

"Por eso la importancia de aplicar las últimas tecnologías a nuestro quehacer, sin ninguna duda; digitalizar nuestra operación nos hará ser no solo más eficientes y más seguros, sino con una operación de menor costo, y cuanto menor costo, menores serán nuestros precios", aseguró.

"Entre la combinación de tecnología y competencia la tendencia es buena y será mejor, y por eso es que estamos en un tiempo de un avance coordinado con el Senado y con las autoridades, hablando de tema de condiciones, el tema que más les importa a los usuarios de la banca, por lo conscientes que han estado después de que vino esa iniciativa", agregó.

Además, Martínez indicó que la información con la que partió el Senado para presentar la iniciativa era equivocada.

"Por eso su percepción era una muy distinta a lo que hoy tienen después de que hemos podido demostrar con cifras verificables por todos lados que la tendencia de las comisiones en México llevan más de una década hacia la baja, que los ingresos por comisiones de los bancos en México son menores que los ingresos por comisiones en los mismos bancos en sus casas matrices y que México es uno de los seis sistemas financieros de 25 que tiene menos ingresos por comisiones", afirmó.

No obstante, aclaró que el análisis sobre comisiones seguirá en la mesa.

"Y con esto no les digo que nuestra actitud sentados en esa mesa hablando del tema es de complacencia o decir que ya acabamos y que está hecho el trabajo porque estamos en esa posición, que es realmente una posición buena, sino consientes de que es algo que no termina y es algo que la misma competencia no llevará a seguir mejorando. Pero que también nos ayudará a que mejoren las nuevas tecnologías", insistió.