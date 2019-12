Bajan tasas para estimular la economía

En su última reunión del año, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) redujo 25 puntos base su tasa de referencia, de 7.50 a 7.25 por ciento, para cerrar el 2019 con una disminución total de un punto porcentual.

Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, comentó que uno de los objetivos indirectos de esta reducción de tasas de interés por parte de Banxico es estimular la economía del país.

El experto comentó que la inflación general ha decrecido en los últimos meses, por lo que la posibilidad de disminuir las tasas de interés ayuda a incrementar la economía, pues se abaratan un poco los créditos.

Según Banxico, en el cuarto trimestre del año la economía mundial continúa desacelerándose y sus perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja, y por ello la Junta de Gobierno decidió por mayoría disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7.25%.

Si bien la información disponible para el cuarto trimestre de 2019 es limitada, se estima que persista la debilidad que ha venido registrando por varios trimestres la actividad económica. Ello implica la ampliación en terreno negativo de las condiciones de holgura de la economía respecto de lo observado en el trimestre previo, indica el banco central.

“Banxico no tiene la facultad constitucional de inducir a la economía, sólo tiene la autoridad de prevenir la capacidad de los contribuyentes, pero obviamente sabe que si ya no hay problema inflacionario y baja las tasas, inducen al crecimiento, es algo indirecto”, expresó el economista.

“La voz del subgobernador del Banco de México, que viene del grupo de (Andrés Manuel) López Obrador, ha llegado a decir que la intención de bajar las tasas no sólo es para exaltar la economía de los mexicanos, sino para empezar a plantear el escenario de asignarle la capacidad constitucional al Banco de México de intervenir en ello”, agregó Sandoval. (Iris González / Ramón Salcido / El Diario)



