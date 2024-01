Baja ocupación, mal servicio y alto costo operativo; Mexicana

Agencia Reforma | Expertos señalan que si el objetivo del Gobierno era que Mexicana tuviera un beneficio social, habría sido mejor subsidiar rutas que no están cubriendo otras aerolíneas comerciales Agencia Reforma | Expertos señalan que si el objetivo del Gobierno era que Mexicana tuviera un beneficio social, habría sido mejor subsidiar rutas que no están cubriendo otras aerolíneas comerciales Agencia Reforma | Expertos señalan que si el objetivo del Gobierno era que Mexicana tuviera un beneficio social, habría sido mejor subsidiar rutas que no están cubriendo otras aerolíneas comerciales

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- La nueva Mexicana de Aviación -ahora a cargo de Sedena- cumplirá mañana un mes de operaciones con baja ocupación de asientos, mal servicio y un alto costo operativo por pasajero, indicaron especialistas. Rodrigo Pérez Alonso, experto en el sector aéreo, explicó que si el objetivo del Gobierno era que Mexicana tuviera un beneficio social, habría sido mejor subsidiar rutas que no están cubriendo otras aerolíneas comerciales. "Hubiera salido mucho más barato. La operatividad de una aerolínea como esta es muy costosa y el costo por pasajero hasta ahorita, de acuerdo con cifras del propio Gobierno, es altísimo", comentó Alonso. Lo anterior, dijo, si se considera que el Gobierno anunció que iban a gastar más de 4 mil millones de pesos inicialmente en su operación, y si dicha cifra se dividiera entre el número de pasajeros que ha logrado transportar hasta ahora. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en sus primeros 27 días de operación la aerolínea del Estado ha logrado trasladar 15 mil pasajeros y tiene 20 mil reservas a futuro. "Para ser una aerolínea nueva debería de tener mejores números en la ocupación de asientos, pero hasta ahora los números son desalentadores. Es una gota en el desierto, lo único que está pasando es que le está costando al erario", aseveró Alonso. La gran preocupación a largo plazo, añadió, es que Mexicana de Aviación siga subsidiada con recursos de los contribuyentes. Asimismo, destacó que a un mes de haber arrancado operaciones los pasajeros han tenido un mal servicio en donde la falta de comunicación con ellos es un factor constante. El especialista aeronáutico Juan Antonio José destacó que durante el primer mes de operación de la aerolínea estatal se refleja la mala calidad de su gestión. "Los resultados no son sorprendentes ni inesperados, toda vez que quienes la tienen a su cargo (Sedena) desconocen cómo funciona el aerotransporte", sostuvo. Además, dijo, los militares crearon una aerolínea sin los sustentos documentales -como la investigación de mercado- que justifiquen las inversiones asociadas. "La Mexicana de Aviación que está volando es el reflejo de la pésima gestión que han tenido los militares en todas las empresas que se les ha encomendado", insistió. Enfatizó que a lo largo de este mes la compañía ha tenido mala comunicación con los usuarios otorgándoles un mal servicio, además de operar con ineficiencia e improvisación. Por último, José mencionó que aún no hay una estimación para determinar en cuánto tiempo Mexicana dejará de ser altamente deficitaria. A través de redes sociales, usuarios han manifestado su molestia con la aerolínea al no poder resolver dudas con sus reservaciones, problemas de pago y en sus sitios web, retrasos en vuelos, entre otros Se prevé que el próximo mes Mexicana sume tres destinos más a las 14 rutas que ya opera en el País: Nuevo Laredo, Uruapan e Ixtepec. PUBLICIDAD