Baja inversión en maquinaria

Durante agosto la inversión fija bruta presentó una caída del 3.3% en sus cifras anualizadas, lo que significó su séptimo retroceso al hilo en lo que va del 2019 y que se traduce en un estancamiento económico para el país debido a falta de intención de las empresas por expandirse o crecer, según explicó la economista Erika Donjuan Callejo.

De acuerdo con cifras presentadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, disminuyó 3.3% en términos reales.

Según las cifras, los gastos en maquinaria y equipo total cayeron 7.8%, mientras que los realizados en construcción avanzaron 0.2% en relación a los del mismo mes del 2018.

“El indicador de inversión fija bruta es uno de los más importantes porque ayuda a medir un poco el ánimo empresarial y sus expectativas. Cuando las inversiones crecen, implica que las compañías se están expandiendo, que están adquiriendo maquinaria nueva, están abriendo nuevas plantas y todo eso se ve reflejado en más empleos e ingreso para las familias”, explicó Donjuan Callejo.

Agregó que en el caso contrario –cuando los indicadores descienden– se refleja un estado de ánimo empresarial donde no hay crecimiento y se estanca la economía.

“Hay un retroceso, es un tema importante porque siempre que cae la inversión, son síntomas de una desaceleración fuerte que, de continuar así, puede generar presiones para entrar en procesos de recesión”, indicó.

La economista comentó que para que un país se declare oficialmente en recesión, es necesario tomar en cuenta diversos factores tanto internos como externos, sin embargo, hablar de una caída en indicadores importantes como la inversión, empleo y Producto Interno Bruto (PIB) durante tres trimestres consecutivos, entonces hay un riesgo considerable.

“Pero si no se quiere ser tan extremista, hay que visualizar el hecho de que si la caída se da en uno o dos períodos consecutivos, entonces ya hay banderitas de alerta, y se tienen que tomar medidas para tratar de que la economía se expanda a través de políticas fiscales y monetarias que reviertan la situación”, dijo.

Según cifras de Inegi, la inversión fija bruta ha presentado marcadas disminuciones a partir del mes de febrero (-2.0%), y de acuerdo con especialistas, no hay indicios de una mejora en el panorama económico.

Hasta el momento julio se mantiene como el mes con la caída más importante en cuanto a inversión fija bruta, cuando el indicador registró una disminución de 9.1% en términos reales. Las cifras revelaron que en ese período los gastos en maquinaria y equipo total descendieron 12.8% y en construcción lo hicieron en 6.9% con relación a los de igual mes de 2018.



