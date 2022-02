Baja inflación, pero limón casi llega a $90

Aunque la tasa de inflación disminuyó en enero, algunos productos básicos de la despensa, como el limón, continúan al alza y triplicaron su precio en el primer mes del año.

El costo del kilo del limón llegó ayer a los 89.99 pesos en algunos supermercados locales; sólo en oferta se encuentra hasta en 59.99 pesos, se constató en un recorrido por las tiendas.

Su encarecimiento desmedido en el arranque de este 2022 llevó ya restaurantes a limitar su consumo. Por ejemplo, en marisquerías cambiaron el agua de limón por la de pepino o jamaica, mientras que en otros negocios se redujo la proporción que se otorga con ciertos alimentos.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), enero de 2022 finalizó con una inflación anual del 7.72 por ciento, la tasa más baja desde noviembre de 2021.

Esto significa que los precios de los productos y servicios en Ciudad Juárez desaceleraron en el mes pasado.

En los primeros 15 días de enero de este año se registró una tasa del 8.09 por ciento, mientras que en todo diciembre la cifra fue del 8.19 por ciento.

Comparado contra un enero de años anteriores, la inflación de este año es la más baja desde 2001, cuando alcanzó un 8.69 por ciento.

Sin embargo, el alza de precio en el limón, producto básico para los juarenses, ha sido un descalabro a la economía familiar, pues unos han tenido que sacrificar otros víveres para poder comprar limones, o reducir la porción que llevaban, por ejemplo, de un kilo a sólo medio.

“Yo ya de plano no pude seguir llevando lo mismo. Por semana compraba hasta dos kilos, pero pues ahora llevo si mucho uno y además dejé de llevar ciertas cosas. Todo ha subido mucho, sí nos aumentaron el salario pero pues no se compara con las alzas”, dijo Josefina López, un ama de casa que ayer acudió a un supermercado local.

“Pues yo me he hecho ‘cazaofertas’, llevo sólo lo que está en oferta cada semana, y si necesito mucho otros productos que no estén en oferta, procuro llevar poquito, que no me salga mucho, por ejemplo los limones”, compartió José Holguín, trabajador de maquila, quien aseguró verse muy afectado por la llamada cuesta de enero.

En un recorrido ayer por supermercados se constató el costo del kilo de limón por encima de los 70 pesos. Por ejemplo, en una de las tiendas, el limón agrio mexicano estaba en oferta en 59.99 pesos, pero su precio normal es 89.99 pesos; mientras, el limón persa sin semilla estaba también en oferta en 69.99 pesos de un costo normal de 87.99 pesos. En mercados se puede encontrar entre 60 y 70 pesos, se observó.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor dado a conocer ayer por el Inegi, el limón aumentó 69.88 por ciento de diciembre a enero pasados. En tanto que el alza acumulada de enero de 2021 a este de 2022 es de 249.85 por ciento, más del triple.

Sin embargo, el aumento es mayor desde enero de 2020. De ese mes a la fecha, acumula un alza de 381.03 por ciento y de 392.46 por ciento desde el primer mes de 2019, antes de la pandemia.

Según información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio promedio del kilo de limón con semilla ayer fue de 72.97 pesos, mientras que del persa sin semilla costó 71.61 pesos.

En la lista de alimentos caros siguió el tomate verde, con una inflación acumulada de 85.57 por ciento; cebolla, con 81.21 por ciento; chile serrano, 78.51 por ciento; y el poblano, 50.81 por ciento.

En el último año, el aguacate subió 57.41 por ciento; el melón, 31.16 por ciento; las calabacitas, 28.62 por ciento; durazno, 21.07 por ciento; naranja, 15.55 por ciento; y papaya, 15.21 por ciento.

Productos de la canasta básica como el aceite comestible acumularon una inflación del 36.15 por ciento, mientras que el pollo fresco subió 26.13 por ciento; el huevo, 18.32 por ciento; y las tortillas, 15.85 por ciento.

El Inegi detalló que, de nueva cuenta, alimentos y energéticos tuvieron incidencia en la aceleración de precios.

Por ejemplo, de enero del año pasado al mismo período del presente, la gasolina Premium se encareció 23.45 por ciento, mientras que la Magna, un 15.52 por ciento.

El gas doméstico LP fue otro de los servicios más caros al acumular una inflación anual del 47.52 por ciento, justo cuando el frío arreció en Ciudad Juárez.

Mientras que en alimentos, como el limón, subieron un 249.85 por ciento en los últimos 12 meses.

A nivel nacional, la tasa inflacionaria fue del 7.07 por ciento, cifra ligeramente inferior a la de la localidad.

Los productos y servicios en todo el país que registraron en enero un incremento en sus precios fueron: limón, gasolina de bajo octanaje, servicios en loncherías, fondas, torterías y taquerías; pollo, papa y otros tubérculos, carne de res, restaurantes y similares; cigarrillos, plátanos, y aguacate.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), el alza en los alimentos como el limón han golpeado también las finanzas de los negocios, que hacen lo posible por contener el aumento en los menús.

bgaytan@redaccion.diario.com.mx

igonzalez@redaccion.diario.com.mx