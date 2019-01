Baja Fitch calificaciones a Pemex

La calificadora crediticia Fitch Ratings bajó las notas en moneda local y extranjera a largo plazo de Petróleos Mexicanos (Pemex) de "BBB+" a "BBB-" y sus calificaciones nacionales a largo plazo de "AAA (mex)" a "AA" (mex)".

Además, la agencia determinó una perspectiva negativa para el perfil de la empresa del Estado.

"Estas rebajas se aplican a aproximadamente 80 mil millones de dólares de notas pendientes y todas las emisiones a largo plazo en escala nacional.

"Las bajas en la calificación de hoy reflejan el continuo deterioro del perfil crediticio independiente de Pemex", indicó Fitch.

La calificadora subrayó que las dificultades financieras de la petrolera podrían interrumpir el suministro de combustibles líquidos en todo el País, además de tener implicaciones en la capacidad de recaudación del Gobierno.

En opinión de Fitch, las medidas de apoyo anunciadas recientemente por la Administración de López Obrador para Pemex no son suficientes para compensar el deterioro del perfil de la compañía.

Durante los últimos dos meses, el Gobierno federal anunció, entre otras estrategias, una inyección de capital de 25 mil millones de pesos a Pemex.

En una nota especial aparte, Citibanamex coincidió en que los intentos por parte del Gobierno federal para apoyar a la compañía se quedan cortos para mejorar significativamente la situación financiera de Pemex.

En el reporte emitido hoy y titulado "El apoyo del Gobierno federal a Pemex, lejos de ser una bala de plata", el banco refirió las medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda el lunes como incrementar el límite para la deducción de costos relacionados con proyectos para la exploración y producción, y diseñar un régimen fiscal especial para proyectos con recuperación secundaria y terciaria.

"Las medidas propuestas por sí mismas son insuficientes para fortalecer la hoja de balance de la compañía, mucho menos para incrementar su capacidad productiva en el mediano plazo.

"Además, pensamos que el régimen fiscal de Pemex no es necesariamente la causa principal de sus tribulaciones: un régimen fiscal especial para incentivar la actividad en campos marginales y que no producen ha estado en vigor desde 2009, sin éxito", opinó Citibanamex.

De este modo, consideró que las medidas anunciadas son "el fin del principio, y no el principio del final".