Baja de IVA revierte cuesta de enero

La primera quincena de enero de 2019 reportó una disminución de precios de 1.15 por ciento, atribuido por economistas a la reducción que se aplicó en algunos bienes en la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) al 8 por ciento y a la baja de los combustibles.

Lo anterior se desprende de los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que indican que en los primeros quince días de enero de 2019 se registró una deflación (baja de precios) de 1.15 por ciento.

El histórico muestra que desde 2015 no se registraba un inicio de año con reducción en el costo de bienes y servicios, cuando la tasa fue de 0.88 por ciento.

En el acumulado anual la tasa fue de 2.73 por ciento, la más baja desde 2016.

Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), explicó que la reducción del Índice Nacional de Precios al Consumidor tiene que ver con que algunos productos se ajustaron con una tasa de IVA al 8 por ciento, sumado a que las gasolinas también se abarataron.

El economista mencionó que al contexto se debe sumar el ajuste al salario mínimo, que se traduce en una recuperación de la capacidad adquisitiva de las personas.

El Inegi reportó disminución en el precio de distintas hortalizas y frutas, así como de combustibles.

El reporte quincenal muestra que el aguacate registró una baja de 22 por ciento, la manzana 7.2 por ciento, papaya 12 por ciento, tomate 13 por ciento y la papa 15 por ciento.

Respecto a servicios Inegi indicó que la electricidad tuvo una deflación quincenal de 6.3 por ciento y el gas licuado de petróleo (LP) 4.4 por ciento.

La gasolina de bajo octanaje bajó 8.4 por ciento y la de alto octanaje disminuyó 8.6 por ciento.

Alejandro Sandoval señaló que el decreto todavía no tiene total eficacia e indicó que si bien se perciben resultados positivos, como la baja de precios, existen riesgos en su operatividad.

Comentó que por ejemplo aquellos establecimientos que bajaron el IVA al 8 por ciento y que no puedan facturar esa tasa deberán poner de su bolsa el diferencial, lo que probablemente ocasione que esos productos regresen a la tasa de 16 por ciento.

A ello se agregan las complicaciones para entrar al estimulo del IVA y del impuesto sobre la renta (ISR).

Sandoval Murillo dijo que con las reglas del decreto posiblemente habrá contribuyentes que tengan ambos estímulos, sólo uno de ellos o ninguno, lo que generará distorsiones en el mercado.

El Decreto de Estímulos a la Región Fronteriza entró en vigor el 1 de enero y días después se dieron a conocer las reglas para entrar a un padrón que permita tener los estímulos de IVA al 8 por ciento e ISR al 20 por ciento.

Algunos establecimientos comenzaron a aplicar dicha tasa en sus productos, al igual que en las gasolinas.

El salario mínimo para este año quedó fijado en la frontera en 176.72 pesos. (Cinthya Ávila / El Diario)