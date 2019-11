Baja aquí indicador de inflación

La inflación en Ciudad Juárez durante el mes de octubre se mantuvo por debajo de la media nacional, de acuerdo con los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras revelaron que la inflación en octubre en esta frontera cayó 0.24% con respecto a los números presentados en septiembre del 2019, al pasar de 0.44 a 0.20% en su variación mensual, manteniéndose por debajo del 0.54% que reportó Inegi a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte del Instituto, la inflación en México se ubicó en 3.02% en sus cifras anualizadas, logrando por quinto mes consecutivo mantenerse dentro de las metas del Banco de México (Banxico), que es en el rengo del 3%.

El economista Juan Eleuterio Muñoz Rivera explicó que los datos presentados por Inegi representan buenas noticias, debido a que la mayoría de los productos no tuvieron incrementos extraordinarios o significativos.

Entre los artículos con precios al alza destacan la electricidad, gas LP, jitomate, huevo y frijol. Por otra parte, los que presentaron variaciones a la baja fueron aguacate, pollo, naranja, cebolla, limón, papa, manzana, carne de cerdo y la gasolina de bajo octanaje.

Sin embargo, aunque en las cifras nacionales se observen variaciones en los precios de algunos productos y servicios, en Ciudad Juárez la situación presenta una dinámica distinta.

“Es algo de lo que hemos platicado en otras ocasiones, las fronteras en general tienen una economía que se cuece aparte porque los efectos que se viven en todo el país aquí no llegan, son tardías o son sopesadas por otra actividad como la maquila”, dijo.

“Hay que recordar que muchas veces en Juárez esos productos que se fabrican nacionalmente no llegan a la ciudad porque es más barato importarlos, entonces vemos que algunos de los precios aquí no necesariamente siguen el comportamiento del resto del país, por lo que pueden ser más baratos o caros, todo depende del precio, tipo de cambio y otros factores”, agregó.

Muñoz Rivera comentó que este indicador es un elemento que influye en las políticas económicas de Banxico para realizar los ajustes necesarios a la tasa de referencia, por lo que analistas consideran que ante este escenario y considerando que Estados Unidos redujo su tasa, en México podría registrarse una disminución a la misma para incentivar el consumo rumbo al cierre del año.



