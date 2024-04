Baja a 3.4% rotación en maquilas aquí

El complicado panorama económico y los recientes despidos en la industria maquiladora provocaron que los trabajadores cuiden cada vez más sus puestos y eviten “saltar” de una empresa a otra como ocurría hace apenas unos meses.

De acuerdo con un reporte de Index Juárez, la rotación de personal bajó hasta 3.4 por ciento en la primera semana de abril, luego de un 5.6 por ciento en febrero pasado, lo que marca una tendencia a la baja desde la pandemia y pospandemia, cuando alcanzó hasta el 10 por ciento.

Sergio Colin Chávez, presidente del organismo que representa a la industria maquiladora, dijo que ante los despidos que enfrenta el sector, los trabajadores cuidan más sus posiciones.

Sólo en marzo pasado, la pérdida de empleos en la ciudad ascendió a mil 881 puestos laborales principalmente de la industria manufacturera, de acuerdo con el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mayor conciencia

“Efectivamente, los trabajadores hacen mayor conciencia de sus posiciones actuales, de sus trabajos, y esto evita que vayan a otros empleos y causen el efecto de la rotación”, dijo, y explicó que resulta conveniente para las empresas en un sentido de competitividad.

Colin Chávez apuntó que cualquier sitio que tenga una planta laboral fija, con una metodología y una política que aliente a sus trabajadores, se vuelve muy productiva, con mayor eficiencia dentro de cualquiera que sea su actividad.

“Al haber rotación se rompe el ciclo, esa estabilidad, esa productividad dentro de sus operaciones. Por lo tanto, cuanto menos rotación de personal haya la eficiencia es mayor, el costo es menor para todos”, agregó el empresario.

Externó que aunque el contexto laboral en general por ahora no agrada mucho esta es una ventaja que puede hallarse. También externó que se han mantenido los beneficios generales para los trabajadores, como bonos, fondos de ahorro y los marcados por la Ley.

Sin guerra de contrataciones

“Lo único que ya no está sucediendo es el efecto de competencia de contratación. Hace un par de años hubo una gran guerra donde se ofertaban bonos de hasta más de 20 mil pesos, y entonces, ahora, como no hay esa demanda, no existe esa guerra de contrataciones”, puntualizó.

Mencionó que algunas maquiladoras siguen contratando de forma mesurada, otras atienden la rotación que sigue sucediendo aunque en menor proporción y hay algunas que han dejado de generar empleos para mantener sus operaciones.

avargas@redaccion.diario.com.mx