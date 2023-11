Ayuda a pocos IVA e ISR ‘al 50%’

Tras el anuncio que hizo el domingo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que promoverá ante el Congreso federal una iniciativa para que se conserve la reducción de 50 por ciento en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) en las fronteras norte y sur del país, dirigentes de organismos empresariales locales consideraron que lo ideal es que sea ley y no decreto para que todos puedan acceder.

El hecho de que la reducción del ISR sea un decreto ha provocado que muy pocas empresas accedan a este beneficio por sus complicaciones, dijo Mario Cepeda, dirigente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Juárez.

Cepeda mencionó como ejemplo que, de 120 empresas a las que su despacho brinda consultoría, sólo unas 20 lograron adherirse a este beneficio.

Muy difícil y con cargos

“Lo hacen muy difícil y si tú por alguna razón te equivocas en ejercicios subsecuentes, el SAT tiene la facultad de cobrarte de manera retroactiva ese diferencial que te ahorraste, por eso muchas empresas prefieren no meterse a solicitar el estímulo, o no te puedes pelear con el SAT, no puedes tener un juicio en contra del SAT porque entonces pierdes el beneficio”, señaló.

En cuanto al IVA a la mitad que en el resto del país, el líder empresarial consideró que el Gobierno federal no le está haciendo un favor a la frontera, ya que en Texas el impuesto equivalente se cobra en 8.25 por ciento, por lo que si aquí fuera de 16, se estaría en desventaja.

“Teóricamente es bueno que estemos en iguales condiciones, el problema es que lo hicieron a través de decreto y pusieron muchos requisitos, entonces para muchas empresas de nueva creación, si se les pasa el término inicial que nos da este decreto, es muy difícil poderlo accesar y se tienen que esperar un año”.

Dijo que en años anteriores en la frontera ya existía un IVA diferenciado para no estar en desventaja con el lado americano.

Sin tantos candados

“Está muy bien que lo continúen, la sugerencia es que no fuera un decreto, sino que ambos, tanto el IVA como el ISR, lo pusieran a nivel de ley y que no le pusieran tantos candados”, añadió.

Dijo que en el ISR pasa lo mismo que con el IVA: en Estados Unidos las empresas pagan el 21 o 22 por ciento y en México el 30 por ciento más el 10 por ciento del PTU (reparto de utilidades), por lo que es como si se pagara el doble.

Jesús Manuel Salayandía, vicepresidente de Maquiladora y Asuntos Fronterizos de Canacintra nacional, dijo que la razón por la que son pocos los empresarios que han podido acceder a este beneficio es que no todos pueden tener un asesoramiento fiscal.

“Tienes que meterle más recurso administrativo para hacer todos esos trámites, te puedo asegurar que es un porcentaje muy bajo el que realmente puede acceder a ese tipo de beneficios”, comentó.

Sin embargo, consideró que es positivo que se busque hacer más competitiva a la frontera.

