Avizoran ya ‘peso digital’

México ya debería analizar el lanzamiento de su propia moneda digital, según dijo Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos en CitiBanamex, en entrevista para Business Insider México.

El experto sugirió que el Banco de México (Banxico) podría estar en planes para emitir un “peso digital” en el medio-largo plazo.

Kurczyn estuvo explorando el crecimiento y desarrollo de las CBDC (Central Bank Digital Currency o Moneda Digital emitida por un Banco Central en español) en las mayores economías, así como el potencial desarrollo sobre este tema que estaría llevando a cabo la máxima autoridad bancaria dentro de la jurisdicción mexicana.

Los bancos centrales han estado acelerando los desarrollos de las CBDC a causa de Libra, el proyecto de criptomoneda de Facebook, indicando que no quieren que las monedas públicas, físicas y no digitales sean desplazadas por monedas privadas que no están sujetas a regulación, explicó Kurczyn.

Ante ello, la opinión es que Banxico debe emprender las labores para llevar a cabo su propio análisis sobre las CBDC e impulsar los cambios que sean necesarios a nivel local, sobre todo en temas de legislación y sistema financiero.

Kurczyn agregó que, si bien es difícil ser el primero dentro de un campo tan poco explorado y con tantas incertidumbres, México puede “aprender de las experiencias de otros países”, para así aplicar los pasos correctos.

Una de sus ideas finales es que “retrasarse” en el desarrollo de este tipo de evoluciones puede resultar “costoso” para la economía mexicana.

La demora de México en el campo podría hacer que el progreso de las monedas digitales de Estados Unidos, Europa o China terminen “invadiendo” los sistemas de pagos locales, dada la “facilidad” que brindan las transacciones con monedas digitalizadas. Situación que llevaría a que otros países, no sólo México, decidan también emitir sus propias monedas digitales locales, sostuvo el experto bancario en la entrevista.

Agregó que un “peso digital” contribuiría con ventajas para aumentar la inclusión financiera dentro del país, así como también dar más facilidades para el envío de remesas. Siendo estas las razones que Kurczyn esgrimió para mencionar que Banxico debería estar en los planes para la ejecución de una CBDC mexicana.

China, Estados Unidos y la Unión Europea ya cuentan con esquemas avanzados de monedas digitales.

