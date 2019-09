Avanza pago de pensión en salario mínimo

Ciudad de México— El pago de pensiones debe de ser calculado mediante el salario mínimo y no con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dictó el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lo que implicará pensiones más altas.

Con este dictamen se avanza para revertir la desindexación de las pensiones del salario mínimo ocurrida en enero de 2016 y el uso de la UMA para su cálculo.

Ya en julio de este año, un pensionado logró a su favor que las UMAs no se utilizaran para el cálculo de su pensión, sino el salario mínimo, lo que sentó un precedente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El viernes 20 de septiembre, el Tribunal Colegiado mencionado dictaminó que la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario.

"Consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza", aseguró el Tribunal.

Actualmente, una UMA mensual equivale a 2 mil 568 pesos, mientras que un salario mínimo mensual equivale a 3 mil 121 pesos. Esto significa que cotizar con UMAs resulta en un menor pago de pensión.

Los pensionados que reciben por ejemplo 10 UMAs al mes -el máximo cotizable por pensionado- reciben 5 mil 530 pesos menos del que recibirían si se cotizara con salario mínimo.

En otro escenario, si un pensionado recibe 5 UMAs al mes, o 12 mil 842 pesos, deja de percibir 2 mil 764 pesos al no cotizar con el salario mínimo.

La resolución del Tribunal genera jurisprudencia para que más pensionados puedan demandar que su pensión se pague mediante el salario mínimo, aseguró Rolando Silva Briceño, presidente de la CROSS regional centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Para que el pago de pensiones mediante el salario mínimo se vuelva obligatorio es necesario que se acumulen más tesis en el mismo sentido para que se genere una jurisprudencia, es decir, que al tratarse un caso similar se deba de considerar las resoluciones pasadas en esta materia, explicó.

No obstante, los pensionados tendrían que ir a juicios de amparo todas las veces que quisieran modificar el pago de su pensión, explicó Silva Briceño.

Para que el cambio sea para todos los pensionados, agregó, es necesario que se modifiquen los criterios del Seguro Social y de la Constitución.