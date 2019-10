Avanza eliminación de efectivo

A partir de ayer lunes el Banco de México (Banxico) inició las operaciones del nuevo sistema de Cobro Digital (CoDi), una red con la que se espera revolucionar a el ya utilizado Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y acercar a los usuarios al empleo de nuevas tecnologías, dando así un gran paso en la eliminación del dinero en efectivo.

CoDi es una plataforma desarrollada para realizar cobros y pagos de manera inmediata a través de una cuenta de depósito utilizando un dispositivo móvil, la tecnología de los códigos QR y de aproximación NFC, según detalla el Banxico en su sitio web.

Dicha plataforma tiene el objetivo de facilitar las transacciones de pago y cobro mediante transferencia electrónica a través del celular y sin costo para el usuario. De esta manera se pretende reducir la necesidad del usuario de manejar efectivo, en un intento por combatir actos de corrupción y lavado de dinero.

Para pagar, el usuario recibe y acepta el mensaje de cobro. Lo que se traduce en una transferencia electrónica interbancaria o del mismo banco. Para generar dicho cobro, es necesario ingresar a la aplicación de la institución financiera en donde se tenga la cuenta y solicitar realizar la transacción a través de CoDi, después se llenan los datos requeridos y se genera un mensaje que puede ser transferido al comprador mediante código QR o NFC.

El Banxico señaló que a partir de ayer lunes inició con el proceso de reconocimiento para los bancos participantes en el SPEI y que incluye más de 3 mil cuentas.

De todos los bancos obligados a dar esta operación, el Banxico afirmó que se tienen adecuadamente certificadas a 29 instituciones que representan a más del 29% de todas cuentas del sistema y volumen de pagos.

Por el momento para pagos y cobros mediante esta nueva modalidad se incluyen a empresas como Afirme, Banco Azteca, BanBajío, Citibanamex, BanCoppel, Banorte, Banregio, BBVA, Compartamos Banco, Inbursa, Santander, Scotiabank, entre otras.

Las empresas que sólo pueden efectuar pagos son Actinver, Banjército, Bansi, Grupo Financiero Base, HSBC y Banco Multiva. Mientras que las instituciones financieras que únicamente pueden efectuar cobros a través de la app Banxico son Banco del Bienestar, Fundación Dondé, Intercam Banco, InvexBanco, ABC Capital Banco y Banco Inmobiliario Mexicano.

Para el economista Juan Eleuterio Muñoz Rivera, el tema del uso de los códigos de respuesta rápida o QR son una materia a nivel mundial, del cual México no podía permanecer ajeno.

“Es un tema que busca reducir el uso de efectivo sobre todo en países donde la bancarización del dinero no es la óptima, o donde hay gente que aún no usa tarjetas bancarias, digamos que esta aplicación es como llevar en tu celular una tarjeta de débito”, comentó.



