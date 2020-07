Autorizan a Aeroméxico eliminar 15% de su flota

Reforma

Ciudad de México— Una jueza federal de Nueva York autorizó hoy a Grupo Aeroméxico eliminar el 15 por ciento de su flota, mediante la terminación anticipada de contratos de arrendamiento y la devolución de las aeronaves a las arrendadoras.

Se trata de diez aviones Boeing 737-800 y 737-700 operados por Aeroméxico, y nueve Embraer E-170 de su filial Aerolitoral, sobre una flota total de 126 aeronaves.

Luego de una audiencia telefónica con las partes, la jueza Shelley Chapman dictó una orden que autoriza aplicar una figura conocida como "rejection", por la cual la empresa sometida a un proceso de reestructura puede renunciar a contratos de este tipo para lograr una operación más eficiente y menos costosa.

"Los equipos que se tienen arrendados en exceso ya no entran en los planes de negocios de las deudoras, y por tanto ya no serán utilizados. Seguir pagando rentas ya no beneficia a las deudoras, o provee beneficios que son sustancialmente menores a los costos", explicó Aeroméxico cuando planteó la reducción de su flota.

La jueza también autorizó dar por terminado el arrendamiento de cuatro turbinas General Electric CF34-8E5.

Chapman ordenó que las aeronaves sean removidas por las arrendadoras en un plazo de 15 días a partir de hoy, después del cual Aeroméxico ya no será responsable de pagar los costos respectivos, entre ellos alojamiento en hangares y pólizas de seguro.

También fue concedida la moción de que los equipos sean entregados "como están", es decir, Aeroméxico no tendría que pagar si alguno de los aviones no está en condiciones de operar.

La mayoría de estos está en los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que los arrendadores son entidades financieras domiciliadas en Estados Unidos, Irlanda, Japón, Dinamarca y Reino Unido.

Aeroméxico tendrá que concentrar en el Aeropuerto Internacional de la CDMX todos los documentos, bitácoras e historial técnico de las aeronaves para entregarlo a las arrendadoras.

Algunas arrendadoras habían solicitado a la Corte extender el plazo de recuperación a por lo menos 30 días, por las dificultades operativas provocadas por la pandemia de Covid-19, y también había ciertos reclamos por turbinas que estaban montadas en aviones distintos del original.

La jueza aclaró que las partes podrán entablar negociaciones de buena fe sobre posibles reclamos entre ellas, y que la Corte mantiene jurisdicción para resolver cualquier disputa durante la ejecución de su orden.

Al iniciar su proceso de reestructura, el 30 de junio, Aeroméxico informó a la Corte que estaba pagando 36 millones de dólares mensuales por la renta de 101 aeronaves, pues es dueña de las otras 25, y que su deuda total por rentas pendientes era de mil 300 millones de dólares, 26 por ciento de sus pasivos totales.