Aumento al salario mínimo no afectará a inflación

Ciudad de México— El aumento del salario mínimo no impactará la creación de empleos ni generará inflación, aseguró Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ayer se anunció un incremento del salario mínimo de 102.68 a 123.22 pesos diarios, mientras que en la zona fronteriza se incrementó de 176.7 a 185.56 pesos.

"Cuando los salarios medios tienen una distancia muy alta frente a los salarios mínimos, como el caso de Estados Unidos y México, no tiene este efecto ni tanto en el empleo, ni tanto en la inflación", aseguró Herrera.

Refirió que en Estados Unidos, durante la década de los noventa, se dieron incrementos acelerados en el salario mínimo y que no hubo afectaciones, por lo que no se prevé que los haya en México.

Además, destacó que la iniciativa privada estuvo de acuerdo con los incrementos salariales, por lo que existió un convenio de que no habrá afectaciones por la medida.

Por otro lado aseguró que los incrementos al salario mínimo no surgieron por presiones internacionales ni para cumplir los compromisos laborales por el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No es un regalo del T-MEC, es una deuda histórica; desde 1982 el salario mínimo había perdido un 75 por ciento de su valor, esta perdida precede al primer acuerdo comercial, es algo que se tenía que venir haciendo independientemente de la política comercial", comentó.

En conferencia de prensa, la SHCP anunció además una inversión de 9.5 millones de libras esterlinas por parte del Reino Unido para el Programa de Servicios Financieros.

Con el apoyo del Reino Unido se pretende generar un sistema financiero más incluyente que beneficie a toda la población, dijo Herrera.

El programa constará de tres líneas de trabajo que son atender a las poblaciones objetivo en programas de Gobierno mediante uso de tecnologías Fintech; mejorar leyes secundarias de la ley Fintech, e impulsar la adopción de servicios financieros en la población.