Aumentan quejas al sector financiero

Ciudad de México— En el periodo enero-septiembre del 2018 crecieron las quejas y las multas para el sector financiero en comparación con el mismo periodo del 2017, según la actualización de los datos del Buró de Entidades Financieras.

Este sitio electrónico, que opera la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), registró 7 millones 28 mil 808 reclamaciones en los primeros nueve meses del año, lo que significó un aumento de 3.3 por ciento respecto al mismo periodo del 2017.

Las reclamaciones se dirigieron a 25 sectores financieros representados por 2 mil 991 entidades.

Sin embargo, 44 por ciento de las sanciones corresponden a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) no reguladas y el 27 por ciento a los bancos comerciales.

Además, la Condusef impuso de enero a septiembre del 2018, 4 mil 298 multas, un aumento de 0.6 por ciento, por un total de 195 mil 400 millones de pesos.

Los bancos recibieron 6 millones 906 mil 356 quejas, un aumento de 3 por ciento.

Los usuarios reclamaron 21 mil 447 millones de pesos, es decir 21 por ciento más que en el periodo de enero-septiembre 2017, y de ese total, los bancos abonaron 10 mil 13 millones de pesos.

La Condusef detalló que 74 por ciento de las reclamaciones del usuario a las instituciones financieras son por cargos no reconocidos; en segundo término, con 5 por ciento, por no entregar la cantidad solicitada y en tercer lugar, con 4 por ciento, porque el pago domiciliado no fue aplicado de manera correcta.

Estas causas, agregó, se relacionan con tarjetas de crédito y débito.



Aumentan reclamaciones por seguros

El sector asegurador recibió 36 mil 730 quejas en el periodo enero-septiembre del 2018, lo que representó un incremento de 15 por ciento en el periodo analizado.

Las reclamaciones más frecuentes del usuario fueron negativa en el pago de la indemnización, solicitud de cancelación de la póliza no atendida e inconformidad en el tiempo para el pago de la indemnización.

De esta forma, las aseguradoras recibieron 280 multas, equivalentes a 8.3 millones de pesos.