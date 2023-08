Aumenta tu pensión con ayuda de un asesor en inversiones

Ciudad de México. - El dinero ahorrado en tu Cuenta AFORE no será suficiente para que vivas un retiro digno, necesitas buscar alternativas de inversión que te permitan incrementar el monto de la pensión que recibirás.

Si eres de los que planea depender solamente del saldo acumulado en tu Cuenta AFORE, podrías estar dejando pasar el tiempo y la oportunidad de invertir tu dinero.

Por ejemplo, un trabajador que obtiene un salario de tres Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivale a 9,461 pesos mensuales (INEGI, 2023), recibirá aproximadamente el 60 por ciento de ese sueldo, pero lo ideal es que alcance una tasa de reemplazo que oscila entre el 70 y 85 por ciento, detalla el Análisis y recomendaciones de política pública del ahorro para el retiro en México de México cómo vamos y Vanguard.

Puedes aportar ahorro voluntario directamente en tu Cuenta AFORE con el fin de aumentar tu pensión, sin embargo, lo ideal es que busques a un asesor en inversiones que realice un análisis de tu situación económica actual y te explique qué alternativas de inversión existen para la etapa de retiro y cuáles son las que más te convienen y se pueden adaptar a tu presupuesto.

Para Alicia Arias, directora de Adquisición de Asesores en GBM y cofundadora de Mujeres en Finanzas, el tema del ahorro para el retiro es un problema que todas las personas van a enfrentar, por lo que es importante llevar a cabo acciones que permitan acceder a la jubilación deseada. "Además de la AFORE hay otros vehículos que son fiscalmente eficientes que están enfocados en inversiones a largo plazo, como los seguros, planes personales de retiro, fondos de inversión ciclos de vida que bajan el riesgo y rebalancean la inversión de acuerdo con la edad, etc. Precisamente un asesor de inversiones puede ayudar a aterrizar todas esas opciones de inversión de acuerdo con tu perfil de riesgo y tus metas financieras".

Agrega que cualquier inversionista debe tener por los menos dos metas: una a corto plazo, que es un fondo de emergencia que ayuda a subsistir por lo menos un periodo de cuatro meses, y una meta de largo plazo que siempre está ligada a un tema de retiro. "Estos son los primeros pasos que un asesor implementa con sus clientes. Y en el intermedio hay otras metas como las vacaciones, universidad, compra de casa, educación de los hijos, todo se puede plasmar en un plan personalizado".

"Si queremos tener una pensión digna que nos permita mantener un ingreso cercano al que obtendremos al final de nuestra vida laboral, es importante buscar otros mecanismos de inversión adicionales a la AFORE e iniciar con esas inversiones lo antes posible. En esta búsqueda de alternativas es relevante contar con la guía de un asesor en inversiones, ya que él nos puede ayudar a encontrar el vehículo adecuado o diseñar un portafolio de inversión acorde con ese objetivo que nos pueda generar mejores rendimientos y beneficios fiscales que contribuyan a una mejor pensión", refiere Heriberto Sandoval, asesor en inversiones independiente.

El asesor en inversiones posee los conocimientos técnicos, tiempo, herramientas y experiencia para una planeación adecuada, así como para la selección e integración óptima de los instrumentos de inversión que ayuden a construir un portafolio debidamente diversificado con base en el perfil de cada inversionista, comenta Heriberto Sandoval.

"El asesor en inversiones mantiene el enfoque para transmitir confianza y seguridad a los inversionistas en momentos de euforia o nerviosismo generados por las fluctuaciones propias de los mercados financieros, evitando de esta manera la toma de decisiones que afecten la consecución de los objetivos financieros. Toda persona interesada en ahorrar o invertir debe acercarse a él, ya que es la persona indicada para entender y asignar prioridades a los objetivos financieros de los inversionistas, ayudarlos, guiarlos y mantener el rumbo hacia el logro de esas metas. La asesoría en inversiones es un servicio profesional que agrega un valor significativo más allá de los retornos generados", detalla Sandoval.

¡Empieza a invertir con poco dinero!

Ya no tienes pretextos para abrir una cuenta e iniciar una inversión. No necesitas grandes cantidades de dinero, solo requieres tiempo y disposición para dar el primer paso y empezar a invertir.

"Hoy en día los montos de inversión son muy accesibles. Existen plataformas, entidades autorizadas y reguladas que te permiten iniciar con 100 pesos, por ejemplo, Cetes Directo, fintech, Sociedades Financieras Populares (Sofipos), casas de bolsa, entre otras, por lo tanto, el monto inicial de inversión ya no es un impedimento para participar de los beneficios que proporcionan los mercados financieros, esto gracias a la tecnología y cambios en la regulación que han impulsado la democratización de las inversiones. Sin embargo, aún hay camino por recorrer en este proceso de democratización e inclusión financiera pero vamos en la dirección correcta y los asesores en inversiones son parte fundamental en el logro de estos objetivos", expone Heriberto Sandoval.

Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Casa de Bolsa Finamex, informa que a través de +Pesos ofrecen una inversión sencilla que permite a cualquier persona empezar a invertir. "Es una inversión a plazo fijo en donde lo único que tiene que hacer el inversionista es seleccionar el plazo al que quiere invertir: uno, siete, 14, 21 o 28 días. Además, cuenta con una opción de reinversión automática que hace que el dinero se reinvierta con los rendimientos que se van generando y esto lo convierte en una opción de largo plazo como puede ser el retiro. La inversión es conservadora, pues se invierte en instrumentos gubernamentales de corto plazo emitidos por el gobierno federal, principalmente Cetes y Bonos, cuyas tasas de interés se encuentran alrededor del 11 por ciento anual".

Con alternativas como +Pesos, al momento de iniciar una inversión el usuario conoce el rendimiento que obtendrá por ese dinero, por lo que no tendrá ninguna variación durante el plazo seleccionado.

¡Terror a invertir!

Aun cuando los mexicanos puedan mantener su ahorro en una cuenta bancaria o, en el peor de los casos, debajo del colchón, la realidad es que ninguno invierte. Datos del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran que en México existen más de 130 millones de cuentas bancarias, pero solo tres por ciento de ellas genera rendimientos, es decir, las personas que ya dieron el primer paso para ahorrar, no están invirtiendo.

El subdirector de Estrategia Digital de Casa de Bolsa Finamex, señala que existen diversos mitos en la cultura financiera de los mexicanos que contribuyen a que las personas no inviertan, entre ellos los más comunes son los siguientes: "cuando me hablan de inversiones lo primero que pienso es que voy a perder mi dinero"; "cuando me hablan de inversiones creo que solo es para millonarios" o "creo que las inversiones solo son para expertos en finanzas". Romper estas barreras es el reto más grande que enfrenta la población en México cuando se habla de ahorro e inversión".

Insiste en que invertir es muy sencillo. "Ya sea que el objetivo final sea el retiro o se trate de un objetivo de corto plazo, hay opciones para que las personas puedan ahorrar de manera muy sencilla cantidades pequeñas y sin necesidad de ser expertos".

Heriberto Sandoval destaca que a menor edad se incorpore la inversión a tu vida, mayores serán los beneficios. "Recordemos que los mejores aliados de las inversiones son el tiempo, la constancia y la disciplina. Es relevante inculcar a las nuevas generaciones la importancia y ventajas del ahorro y la inversión en sus vidas. La tecnología y la regulación hoy permiten abrir cuentas de inversión con montos mínimos e, incluso, abrir cuentas para menores de edad, así que se puede iniciar en el mundo de las inversiones desde muy temprana edad".

El asesor en inversiones concluye que la población en México tiene un rezago importante en materia de participación en las inversiones, lo que conlleva a la pérdida de poder adquisitivo, fraudes y, de forma más amplia, impide lograr un bienestar económico. "La democratización de las inversiones en México es un reto trascendental para el sistema financiero mexicano. En este reto la participación de los asesores en inversiones tiene un papel fundamental, ya que su principal objetivo es ayudar en la educación financiera del país y lograr que cada vez más mexicanos tengan conocimiento y acceso a instrumentos de inversión que antes solo estaban disponibles para los inversionistas institucionales o calificados, y de esta manera contribuir a que las personas logren sus metas financieras canalizando sus recursos económicos a proyectos productivos, detonando un ciclo virtuoso para el desarrollo del país".