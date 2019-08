Aumenta tasa de desocupación en Chihuahua

El índice de desocupación en el estado de Chihuahua aumentó un 0.07 por ciento en su comparación anualizada al mes de julio de este año.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el séptimo mes de este 2019 el porcentaje se ubicó en un 3.24 contra el 3.17 del mismo período de 2018.

Para el economista Juan Muñoz, esta alza que se ha dado está relacionado directamente con la falta de inversión pública por parte del Gobierno del Estado, quien apenas la semana pasada anunció el Plan de Inversión 2019-2021.

“Durante todo el año realmente no hubo ninguna obra, ni proyecto ni inversión importante por parte de Gobierno del Estado y eso genera que no haya una derrama Económica”, recalcó.

“Los empleos no los genera el Gobierno del Estado, los genera la iniciativa privada, pero si no hay derrama por parte del Estado, no se generan más empleos”, agregó.

De junio a julio de este año la tasa bajó un 0.27 por ciento, pues el porcentaje al sexto mes era del 2.51.

Esta disminución se da después de seis meses seguidos en los que la desocupación en el estado se mantuvo con tendencia hacia arriba.

Los datos del INEGI apuntan que el 2018 finalizó con un 2.09 por ciento de desocupación, mientras que 2019 arrancó con un porcentaje del 2.42 por ciento y en febrero subió a 2.62.

En marzo la cifra fue del 3.22 y del 3.26 a abril y la tendencia hacia arriba continuó en mayo, cuando entonces alcanzó un 3.49.

La Tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo. (Iris González)

[email protected]