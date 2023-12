Aumenta la subocupación aquí

Las tasas de subocupación y por consecuencia de subutilización de la fuerza de trabajo en Juárez aumentaron para el tercer trimestre de 2023 en comparación con las del trimestre anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ambos indicadores son una muestra de que la economía local no está siendo capaz de generar trabajo para personas que quieren trabajar más o simplemente tener un empleo, pero no lo hacen o no lo tienen, según datos del organismo.

La subocupación fue estimada en un 5.9 por ciento de las personas que trabajan en Juárez en jornadas laborales reducidas y que han expresado requerir más horas de trabajo para obtener un mejor ingreso, pero sus empleadores no se lo permiten. La cifra en el trimestre anterior (abril a junio) fue de 4.0 por ciento.

En cuanto a la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo (que es la suma del personal subocupado más el desocupado y el disponible para trabajar) alcanzó 12.9 por ciento, por encima del 12.5 del municipio de Chihuahua, aunque la segunda cifra más baja de las localidades evaluadas cerca de la frontera norte de México.

De las comunidades fronterizas mexicanas, la que tuvo mayor porcentaje de subutilización fue Reynosa, Tamaulipas (18.2 por ciento), y le siguen Mexicali, Baja California (15.3), Juárez y Tijuana (12.4 por ciento).

La tasa de informalidad, por otra parte, en Juárez es la menor de toda la frontera norte, y la tercera más baja en las 39 localidades evaluadas en todo el país, con un registro de 28.2 por ciento de personas ocupadas informalmente. No sólo se refiere el Inegi a aquellas personas que trabajan en una empresa que se financia de un hogar y no cuentan con registros contables, sino también aquellos que trabajan en el sector público o en empresas legalmente constituidas, pero no cuentan con las prestaciones laborales de ley o tienen trabajos no remunerados.

Sólo Saltillo (27.1) y Chihuahua (28.0) tuvieron porcentajes menores de informalidad laboral, y cerca del límite entre México y Estados Unidos, Tijuana tuvo la tasa más alta con 36.7 por ciento de su población ocupada, seguido de Reynosa con 32.5 y Mexicali, con 31.9.

