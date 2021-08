Aumenta fuga de inversión extranjera

Cuestiones como inseguridad y falta de infraestructura son parte de los factores por los que la ciudad ha dejado de ser atractiva para la inversión extranjera en los últimos cuatro años, explicó Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En conferencia de prensa, el líder empresarial detalló que durante el sexenio 2010-2016 el estado de Chihuahua logró atraer a un total de 12 maquiladoras, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mientras que en lo que va del quinquenio de Javier Corral Jurado únicamente se han establecido tres compañías nuevas.

“Hay homicidios todos los días, existe un alza en ese indicador; otro podría ser la infraestructura, obras que no se están concluyendo, habrá que ver también el plan de trabajo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) para saber qué ha hecho para atraer inversiones, por qué en Juárez no estamos teniendo la cantidad de capital que llegaba, cuando esta frontera era punta de lanza”, agregó.

Por su parte, José Mario Sánchez Soledad, presidente de Coparmex en Juárez, señaló que existe una presión muy grande en la ciudad por el crecimiento que está teniendo, además de que el tema de la inestabilidad en los servicios como la energía eléctrica y cuestiones regulatorias también han provocado que algunas empresas retiren su capital.

“Esto lo tenemos que estar vigilando para no perder competitividad, ahora por ejemplo la ciudad tiene más empleo que gente y ese un problema serio porque no se puede detener el crecimiento; creo que hace falta mucha mayor comunicación no sólo de la parte gubernamental, sino también empresarial, como empresarios estamos dejando de hacer cosas, entre ellas una mejor coordinación y planeación y que se comience a aprovechar la zona del Bajío”, comentó.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, responsable del laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), explicó que algunos de los elementos negativos que han influido en el país para la salida de capitales extranjeros tiene que ver con el problema que persiste con la venta y distribución de gas LP, así como la degradación de la deuda de Pemex.

“El caso de Pemex significa que tendrá dificultades de financiamiento en el mercado internacional y eso preocupa a los inversionistas ante el riesgo de inestabilidad o pérdida de rendimiento, por lo que deciden mejor retirarse”, concluyó.

elara@redaccion.diario.com.mx