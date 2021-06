Atrae México por bajo costo en autopartes

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Varias de las naciones consideradas como grandes productores a nivel mundial acuden a la manufactura de autopartes hechas en países de bajo costo, donde destaca México.

Un vehículo manufacturado en Estados Unidos incluye hasta 5 mil 500 dólares en autopartes hechas en México, debido al bajo costo que implica esta proveeduría para el primero, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).

En contraste, países como Japón, el cual tiene a Taiwán como proveedor de bajo costo, entre otros, incluye 2 mil 100 dólares de partes importadas del país de menor costo por auto, según la INA.

En Francia sólo se incorporan 2 mil 551 dólares por auto y en Alemania 4 mil 33 dólares por unidad de este tipo de naciones.

El hecho de que México sea una nación de bajo costo, más que un asunto de una industria responde al resultado que se tiene de la economía donde la diferencia de valor entre el peso y el dólar atrae clientes del extranjero, expuso Tarsicio Carreón, presidente del Clúster Automotriz de Chihuahua.

Así que para ser considerado como un país de alto costo, dijo, se deben desarrollar más otro tipo de actividades, como la innovación tecnológica.

"Necesitamos empezar a desarrollar a nuestra gente y la industria nacional para que ofrezca productos al extranjero que sean innovadores, ser punta de lanza de productos tecnológicamente avanzados", explicó Carreón.

De tal forma que debe buscar generar ingresos dentro de México, por lo que consideró que las remesas no deberían de verse como un éxito, pues al ser dinero que no se obtuvo dentro del País no es una cuestión constructiva.

Durante el primer cuatrimestre del año México exportó a Estados Unidos 21 mil 82 millones de dólares, colocándose como el primer proveedor de autopartes; seguido de Canadá, con una diferencia, pues este país envío 5 mil 498 millones de dólares, refiere información de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Los arneses, hilos y cables fueron las autopartes más exportadas al mundo por parte de México, durante el primer trimestre de 2021, al sumar un valor de mil 936 millones de dólares, seguido de los asientos y sus partes con mil 203 millones de dólares, de acuerdo con la INA.

Por el contrario, las partes troqueladas y accesorios para carrocerías son las principales autopartes que importó el País en los primeros tres meses del año y los motores de combustión interna fueron el segundo lugar.