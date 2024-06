Asusta a mercados gobierno unipartidista.- Bloomberg

Ciudad de México.- Authers mencionó que las elecciones mexicanas han sido tratadas como un shock. Un gráfico sismógrafo de los movimientos diarios del índice de referencia de la bolsa, S&P/BMV IPC, muestra que la caída de casi exactamente el 10 por ciento en términos de dólares fue la tercera mayor en los últimos 20 años.

Las únicas implosiones diarias más importantes se produjeron en los peores momentos de la crisis financiera mundial de 2008 y los primeros confinamientos por el Covid, destacó.

La liquidación de ayer eclipsó incluso la reacción a la victoria de Donald Trump hace ocho años. Ningún evento local ha tenido tanto impacto desde la Crisis del Tequila de 1994: el peso se vendió contra más o menos todos.

Lo más sorprendente es que cualquiera que hubiera estado haciendo el carry trade, pidiendo prestado en yenes japoneses de bajo rendimiento y estacionándose en la moneda mexicana de mayores ganancias, acaba de quemarse los dedos. Siempre se esperó que Sheinbaum, la sucesora ungida del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ganara cómodamente y contara con el respaldo de mayorías en el Congreso.

La conmoción se produjo con el éxito de su alianza del partido Morena al ganar más de dos tercios de los escaños en la Cámara de Diputados. Y también parece haber ganado el 64 por ciento de los escaños en el Senado.

Esto es fundamental porque se necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para enmendar la Constitución. La última vez que un partido tuvo tal supermayoría en la Cámara de Diputados fue en 1985, cuando el país todavía era un estado de partido único y el Partido Revolucionario Institucional obtuvo 290 de 400 escaños.

El PRI ocupó la presidencia ininterrumpidamente durante siete décadas, hasta que finalmente perdió en 2000. Sus últimas tres décadas en el poder estuvieron marcadas por una serie de crisis económicas a medida que el crecimiento se estancaba. No es un modelo que la mayoría de los inversionistas encuentren atractivo, y la idea de que México haya regresado a un gobierno hegemónico es fea.

La Constitución de casi 100 años de antigüedad era letra muerta durante la era del gobierno de partido único. Cambiar la Constitución en sí no es alarmante.

Sin embargo, dejar que el partido izquierdista y nacionalista de AMLO y Sheinbaum lo haga es aterrador para los inversionistas. Las propuestas hechas por AMLO a principios de este año incluían elecciones directas para la Corte Suprema, aumentar el poder del Ejército y permitir al Ejecutivo un control mucho más directo sobre las agencias autónomas.

¿Es esto una reacción exagerada? Probablemente. Tal como están las cosas, Sheinbaum no tiene una supermayoría en el Senado, lo que dificultará la aprobación de enmiendas extremas. AMLO no interfirió con la política monetaria conservadora del Banco de México y no hay razón para suponer que Sheinbaum cambiaría esto.

El actual Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, permanecerá en el cargo. Probablemente se trate de una oportunidad de compra, aunque Sheinbaum y sus colegas harían bien en registrar la evidencia de que los mercados todavía no confían en ella ni en su predecesor.