Asimilado al salario y el ISR

En diversas ocasiones me han preguntado respecto de la diferencia entre un trabajador y un prestador de servicios profesionales que recibió un pago en calidad de “asimilado a salario”, dado que es común para el empresariado tratar con la misma naturaleza a ambas figuras, pues son concordantes en que quién realiza el pago (ya sea en calidad de patrón o en calidad de cliente) debe efectuar la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por ese ingreso tal como si fuera el pago de un sueldo.

Iniciaremos por el hecho de que un servicio personal independiente es una prestación de hacer de una de las partes en favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den las leyes, en la que la característica principal es que la relación es de carácter civil, no sujeta a una subordinación y se sustenta la misma en un contrato en el que se especifique los derechos y las obligaciones de cada parte.

Por su parte, el artículo 94 de la Ley del ISR establece que se asimila a un ingreso personal subordinado, entre otros: i) los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales; ii) los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario; y iii) los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes.

Como denota lo anterior, la propia Ley del ISR establece que para efectos de tributar en dicho impuesto, los ingresos obtenidos por parte del prestador de un servicio personal independiente pagados por el cliente (persona física o moral), se asimilan al pago de un salario “únicamente en lo tocante a determinar la retención de ISR y enterarla al fisco como si fuera el pago para un trabajador”, sin embargo, esta postura no debe tener efectos jurídicos en otros áreas del derecho, tales como instituir una relación laboral.

Ello se menciona así, toda vez que es cotidiano que el IMSS con fundamento en el artículo 12, fracción I, de la Ley que rige dicha Institución, adopte la postura de pretender hacer obligatorio la afiliación a dicho Instituto a los prestadores de servicios profesionales, cuando reciben de un tercero un pago como “asimilado a salario”. Por ello, algunos empresarios han tenido que afrontar sendos litigios, donde la postura de los tribunales de impartición de justicia ha sido firme en concluir que cuando el IMSS pretenda afiliar a un asimilado a salario tal como si fuera un trabajador, debe probar lo siguiente: i) Que la relación entre ambos es de carácter laboral y no civil (al existir un contrato de prestación de servicios profesionales se acredita la naturaleza de la relación civil); ii) que el pago recibido por el tercero sea en calidad de “sueldo” y no de pago de una contraprestación de servicios profesionales; y iii) que exista una subordinación, tal como recibir órdenes del beneficiario del servicio, sujetarse a un horario, checar entrada y salida, recibir instrumentos de trabajo, etc.

Situación que si es cuidada de manera debida, el empresario no tiene nada de qué preocuparse ya que ante una revisión de este esquema de pago de profesionistas, tendrá todos los elementos jurídicos para abatirlo en un Tribunal Federal. Por lo que podemos concluir que si bien son parecidos las figuras de una relación laboral y un asimilados a salario, técnicamente tienen muchas diferencias, entre la más importante, la inscripción al IMSS.





