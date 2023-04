Asesora Prodecon para hacer la declaración

Un total de 450 asesorías en Ciudad Juárez ha realizado la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a personas que buscan realizar su Declaración Anual de Impuestos 2022.

Roberto Fuentes, delegado estatal de la Prodecon, informó que esa dependencia proporciona a las personas físicas toda la información necesaria para que sea más sencillo cumplir sin contratiempos esta obligación tributaria.

“Hay muchas personas asalariadas que creen que por estar bajo ese régimen no están obligados a presentar su declaración, pero lo que no saben es que si no lo hacen, pierden el derecho de recibir la devolución de impuestos si están pagando, por ejemplo, una casa”, expresó el funcionario.

Agregó que conforme se acerque la fecha límite para presentar la declaración, se espera aumentar la atención de contribuyentes.

El funcionario agregó que a fin de atender dudas, la Prodecon abrirá sus puertas los sábados 22 y 29 de abril de 9:00 a 15:00 horas para asesorar a las personas físicas en la presentación de la Declaración Anual.

¿Dónde se encuentran?

En esta frontera están ubicados dentro de las Oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio, que se encuentra sobre la avenida Pino Suárez #100, en la zona Centro, a un costado de donde se construye la Torre Centinela.

También dentro de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado conocida como ‘Pueblito Mexicano’ cuentan con otra oficina, donde los contribuyentes podrán acudir a recibir asesoría.

La atención también se realizará a través de los servicios de asistencia remota o mediante el número telefónico (800) 611-0190, con lada sin costo.

Un medio adicional de comunicación es a través del chat en línea ingresando al portal de Internet de la Prodecon, o bien por correo electrónico a atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx

El último día para cumplir con esta obligación es el 2 de mayo, de acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

