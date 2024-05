Arriesga al T-MEC no atacar la piratería

Ciudad de México.- La falta de atención por parte de México a la llegada, reenvío, fabricación y venta de productos pirata, así como los pendientes en regulación de propiedad intelectual, en materia digital, podría dañar la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Eduardo Pérez-Motta, socio y consultor de la firma PME y Asociados, consideró que, en el último reporte de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), se hace especial énfasis en que México no está cumpliendo los compromisos en materia de propiedad intelectual, sobre todo en la economía digital.

"Se quejan de que no se ha hecho las regulaciones adecuadas, además de que le están quitando recursos a muchas áreas del Gobierno y no están haciendo su trabajo adecuadamente, y no tienen los recursos para proteger los derechos de propiedad intelectual", dijo el especialista.

Consideró que este último reporte puede ser una advertencia sobre cómo se integrará el tema a la renegociación del T-MEC en 2026 si no se atienden los compromisos pactados.

"El no respeto, el incumplimiento a los derechos de propiedad intelectual es un tema que para Estados Unidos es prioridad para temas farmacéuticos, digitales, de derechos de autor, patentes, marcas, todo lo que lleva Aduanas y el IMPI.

"Lo dice el documento, antes por lo menos hacía (México) algunos programas de revisión y decomisos, ahora ni eso, ni siquiera se hace lo que antes, que ya era insuficiente", cuestionó el especialista.

En su reporte, la Representación Comercial de EU cuestiona el papel de las autoridades mexicanas, que anteriormente realizaban "importantes" redadas que ya no se aplican de control de mercancías de dudosa propiedad intelectual en mercados identificados por el comercio de piratería, como San Juan de Dios, en Guadalajara, o la zona de Tepito, en la Ciudad de México.

Además, se cuestiona la actuación limitada de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como su incapacidad para determinar el destino de las mercancías incautadas, el rol Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Fiscalía General de la República (FGR), que cada vez cuentan con menos recursos.

"Para combatir los crecientes niveles de infracción de la propiedad intelectual en México, Estados Unidos alienta a México a restablecer la financiación para la aplicación de la ley a nivel federal, estatal y municipal, mejorar la coordinación entre los funcionarios federales y subfederales.

"Procesar más casos relacionados con la propiedad intelectual e imponer sanciones a nivel disuasorio contra los infractores", señala el documento de la USTR.