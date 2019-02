'Arrastra' Pemex viejos problemas

Nueva York— A medida que la industria petrolera mundial crece, Petróleos Mexicanos lucha por "sobrevivir" con todo lo que tiene. Pero parece no ser suficiente.

No es que todo esto sea culpa de Pemex. Lejos de ahí. La compañía petrolera nacional estatal ha sido durante mucho tiempo una alcancía para el Gobierno, aunque con la importante distinción de que, a diferencia de muchas otras, nunca se repone completamente.

Por lo tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se vio obligado esta mañana a prometer más ayuda (aún no especificada) para la compañía en los próximos días.

El anuncio de AMLO se produjo después de que el paquete de 3 mil 500 millones de dólares en recortes de impuestos para Pemex de la semana pasada, que se extendió durante seis años, fuera mal recibido por el mercado de bonos y Fitch Ratings, que redujo la calificación crediticia de la empresa al borde de la basura. Y realmente, se puede ver por qué.

Un recorte fiscal de menos de 600 millones de dólares, o alrededor de 11 mil 400 millones de pesos por año, más bien palidece en comparación con lo que el Gobierno históricamente ha desviado.

Al apoyar no solo sus propias operaciones, sino también una parte sustancial del gasto público, Pemex no ha tenido los medios para invertir en sí mismo o mantener su balance en buena forma. La petrolera no ha tenido un flujo de efectivo libre positivo desde el 2007, según las cifras compiladas por Bloomberg, ya sea que el petróleo estuviera a 100 dólares por barril o a 30.

La deuda neta se disparó de 0.5 veces el Ebitda en el 2007 a más de 7 veces a fines del 2017. Desde entonces, ha disminuido a un nivel simplemente horrible de apenas 5 veces. La producción de petróleo y gas, de 4 millones de barriles de petróleo equivalente al día de hace una década -similar a la de Exxon Mobil Corp- cayó a aproximadamente 2.5 millones en los 12 meses hasta septiembre del 2018.

Esta combinación de alta deuda, producción decreciente y flujo de efectivo libre negativo es la antítesis de lo que los inversionistas demandan a un petrolero típico en estos días. Por supuesto, Pemex no es una empresa petrolera típica, y su accionista, el Gobierno mexicano, tiene prioridades que tienden a situarse por encima de si el rendimiento del capital sobre la empresa se compara con otros.

Las compañías petroleras nacionales, incluso en parte cotizadas, siempre sirven a dos maestros, y la que nombra a sus ejecutivos tiende a mantener la ventaja.

Lo que estamos presenciando con Pemex es un ejemplo de lo que sucede cuando la carga social en una compañía petrolera nacional finalmente comienza a abrumar su capacidad de mantenerse como una empresa comercial en funcionamiento.

Al sur, se está desarrollando una versión mucho más extrema con Petróleos de Venezuela SA. Ese desastre también refleja un colapso político más amplio. Pero Pemex también es víctima de una política a corto plazo y confusa. Los planes de crecimiento, en línea con los objetivos de AMLO para la producción mexicana de petróleo y gas contrastan directamente con otro objetivo: reparar las finanzas de la empresa petrolera estatal.

Este desajuste de las capacidades y obligaciones de Pemex es un problema de larga data. Lo que hace las cosas diferentes ahora es el cambio en el entorno en el mercado global del petróleo. Hay una razón por la cual las grandes petroleras que figuran en la lista se empeñan en tratar de vivir dentro de su flujo de efectivo y hablar de retornos en lugar de crecimiento.

Un aspecto sorprendente del anuncio de los resultados de Chevron Corp la semana pasada fue su jactancia de que el 70 por ciento de su presupuesto de gastos de capital comenzaría a reembolsarse en efectivo dentro de dos años.

En parte, esto es una respuesta a una reacción violenta contra las malas decisiones de inversión en la industria durante la década anterior al 2014. Sin embargo, también refleja una creciente incomodidad con la idea de que las empresas invierten miles de millones en proyectos de varias décadas en un momento en el que muchos cuestionan las perspectivas de la demanda de petróleo más allá del 2030 o menos.

En una encuesta reciente de inversionistas institucionales, el Instituto de Estudios de Energía de Oxford encontró que las tasas de obstáculos esperadas para los nuevos proyectos de petróleo convencional habían aumentado apreciablemente en comparación con las tasas de rendimiento históricas, ya que los inversionistas evaluaron los riesgos de la transición energética.

Lo más relevante para Pemex es que la tasa de obstáculos esperada para los megaproyectos en los mercados emergentes fue del 21 por ciento, muy por encima de los niveles históricos de alrededor del 13 o 14 por ciento. Tener grandes recursos petroleros fue una carta de triunfo económico para los petroestados cuando se esperaba que tanto la demanda como los precios siguieran aumentando hasta el infinito en un mundo desesperadamente adicto.

Esta suposición llevó a Arabia Saudita a extraviarse en sus expectativas para la OPI (aún sin permiso) de Arabia Aramco, y ahora está presionando a México a nivel nacional. Si AMLO baraja o no esto o esa cantidad de un lado del libro de contabilidad público u otro puede aliviar una crisis a corto plazo pero es probable que no resuelva el problema fundamental. Lo que cuenta ahora es el efectivo, no los barriles.