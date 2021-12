Arranque de Deer Park será por Juárez

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó ayer en su conferencia matutina que en enero se concreta la compra de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas, cuya “magia” comenzará en esta ciudad fronteriza, al ubicarse aquí los ductos de los combustibles que abastecerán a México.

Los ductos que hoy tiene en servicio la refinería van al norte y noreste de Estados Unidos y llegan a El Paso, Texas, con ingreso a territorio nacional por Ciudad Juárez, luego a Chihuahua, Durango y Brownsville. Por carro tanque se hará llegar a Salinas, Monclova, Nuevo Laredo y Brownsville.

AMLO aseguró ayer que el Gobierno cuenta con los recursos suficientes para la compra gracias a los ahorros generados por su administración el año pasado, además del crédito otorgado hace unos días.

“Ya, en enero… no puedo decir más, porque no vaya a salir ahora un panadero. No literalmente, ¿eh? Bueno, pero ya se concretó esta operación, lo que falta es pagarla, y tenemos el dinero”.

Apenas el martes pasado el Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de la refinería Deer Park a México por 596 millones de dólares.

De acuerdo con datos de Pemex, el valor de la transacción por los activos de Deer Park es de 596 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento de la deuda total de la refinería, que es la participación de Shell en la sociedad de ambas empresas, que data de 1992.

Deer Park se ubica en Texas, en el canal de navegación de Houston, Houston Ship Channel, y tiene una capacidad de almacenamiento de 340 mil barriles por día; está integrada al complejo petroquímico de Shell, y cuenta con una capacidad logística para comercializar productos por buque, ducto y tren (carro tanque).

Su capacidad de producción es de 131 mil barriles de gasolina, 89 mil barriles de diésel de ultrabajo azufre, 21 mil barriles de turbosina, 61 mil barriles de otros combustibles y no produce combustóleo.

De acuerdo con Pemex, fuentes especializadas posicionan a la refinería Deer Park como un activo con buen desempeño operativo y una posición logística privilegiada.

Además, es la refinería número 16 en capacidad de proceso de crudo de entre 129 refinerías existentes en EU y la número 18 en la relación de conversión en el total de refinerías de aquel país, por lo que su configuración permite procesar materias primas pesadas con alto contenido de azufre sin producir combustóleo.

Barclays, SMBC y Banorte otorgaron la semana pasada a Petróleos Mexicanos (Pemex) un crédito por 500 millones de dólares para financiar la compra de la refinería Deer Park.

El préstamo ayudará a cubrir el costo total de la compra por mil 600 millones de dólares, “una suma que incluye activos de la refinería, inventarios y deudas”, mientras que la parte restante será proporcionada por el Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin), de acuerdo con Bloomberg.

bgaytan@redaccion.diario.com.mx