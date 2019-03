Arrancan ventas año con empuje

En el primer mes de 2019 las ventas en el comercio al por menor crecieron 5.8 por ciento a tasa anual, mientras que el comercio al por mayor creció 2.6 por ciento, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Establecimientos Comerciales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ambas tasas superan al comienzo de 2018, que fue de 1.2 por ciento en las ventas minoristas y en el comercio mayorista se había registrado una caída de 2.9 por ciento.

Sin embargo, el comienzo de 2019 dista del comportamiento visto en 2016, cuando el comercio al por menor creció 13.1 por ciento y el mayorista 15.9 por ciento.

Alejandro Sandoval Murillo, director de la firma de consultoría Sólo Negocios, explicó que si bien este año arrancó con un salario al doble en la frontera, la recuperación del poder adquisitivo no es inmediato.

Recordó que enero viene con una escalada de gastos importantes, lo que pega en el ingreso.

“Enero viene con una serie de gastos importantes. El efecto en el poder adquisitivo no será tan inmediato, pero se irá viendo”, refirió.

De acuerdo con el histórico de la encuesta las ventas al mayoreo se recuperaron en la comparación mensual, al crecer 2.8 por ciento contra diciembre de 2018, luego de una caída de 6.8 por ciento.

En cambio, el comercio minorista cayó en el mes 19.5 por ciento, según la información del Inegi.

Sobre este tema el presidente de México Andrés Manuel López Obrador declaró que no se puede recuperar en día el poder de compra que se perdió en seis años.

“Tenemos que ir poco a poco, porque si no cuidamos a las empresas afectamos las fuentes de trabajo. La recuperación es ascendente, pero gradual, para que no afecte a la economía nacional”, pronunció.



