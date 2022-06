Arrancan multas por incumplir utilidades

El plazo para el reparto de utilidades terminó, por lo que el incumplimiento podría derivar en multas de más de 400 mil pesos para las empresas.

Ernesto Montes Méndez, representante del Colegio Mexicano de Contadores Públicos en Ciudad Juárez, explicó que su pago es un derecho, asentado en la Ley Federal del Trabajo, que debe entregarse a más tardar el 31 de mayo si se trata de personas morales.

Explicó que, de acuerdo con lo establecido por la ley, las compañías que reportaron ganancias en su declaración anual y omitieron esta obligación con su trabajadores pueden recibir una multa que va de los 24 mil 55 a los 481 mil 100 pesos.

Al igual que otras sanciones, la multa por incumplimiento en la reglamentación de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa puede imponerse por cada empleado afectado por la omisión.

¿Quiénes deben recibirlas?

“La ley indica que toda persona que haya trabajado al menos dos meses en una empresa tiene derecho a esta retribución económica, si la compañía reportó ganancias”, explicó el representante de los contadores públicos.

Detalló que lo que reciba cada uno se calcula tomando en cuenta tanto el sueldo percibido como los días trabajados durante el año.

“Les tocan menos utilidades a los que menos ganan”, refirió.

Para exentar este pago sin acarrear problemas laborales, la empresa deberá avisar y comprobar con anticipación a sus trabajadores que no tuvo ganancias en el ejercicio correspondiente a repartir.

“También hay que entender que muchas empresas no tuvieron utilidades porque sostuvieron sueldos durante la pandemia. No corrieron a nadie y les pagaron nómina aun estando en casa o de descanso, por lo que es probable que haya negocios que no vayan a repartir nada”, resaltó Montes Méndez.

Más difícil para Pymes

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Juárez reportó dificultades en el menos cuatro de cada 10 pequeñas y medianas empresas (Pymes).

De acuerdo con una encuesta de ese organismo, el 44.2 por ciento no consiguió fondos para cumplir con esta obligación, mientras que la maquila reportó una cifra histórica de 527 millones de pesos en el pago.

“Recordemos que la maquiladora no sufre de este problema porque es un centro de costos y las utilidades es algo que planean en sus costos de cada año, pero en las Pymes el panorama es muy diferente porque están más desprotegidas”, resaltó Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente local de Canacintra.

Mientras que Fabiola Luna Ávila, presidenta de Index Juárez, manifestó que la maquila seguirá ahora con el pago de las utilidades a los excolaboradores que tienen derecho a ellas.

