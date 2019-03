Arranca sexenio sin sorpresas para banca

Ciudad de México— El arranque del sexenio hasta ahora no tuvo sorpresas para la banca, pues se observa un comportamiento como en cualquier cambio de administración, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica.

"Ha sido un arranque normal, lo esperado para un cambio de sexenio", dijo el también presidente de Santander México, quien refirió que en otros cambios de gobierno bajó la actividad económica, pero sin afectar las carteras.

En entrevista, explicó que las estimaciones de los bancos oscilan entre 1.0 y 2.0 por ciento de crecimiento económico para el 2019 y la banca mantendrá un crecimiento de cinco veces el desempeño de la economía.

Evitó calificar los primeros 100 días de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como poner en duda sus planes y estrategias para llegar a la meta de crecimiento de 4.0 por ciento, sin embargo, consideró que si ese objetivo se logra será positivo para la banca.

"De acuerdo con las expectativas de crecer en promedio 4.0 por ciento este sexenio, si eso sucede, que hoy no lo queremos cuestionar porque no tenemos bases, habrá una bancarización muy importante, de bancarizar a 30 millones de personas, de llegar a 50 por ciento el nivel de bancarización, de crecer 250 mil pymes atendidas por la banca, que haya cientos de miles de hipotecas de valor medio y alto; en fin, haremos nuestra labor de forma muy agresiva", indicó.

Para lograr ese crecimiento de 4.0 por ciento, consideró, será necesario que el gobierno logre todos los planes y premisas que estableció, las cuales son ambiciosas.

El presidente de la ABM, quien pasará la estafeta del cargo a Luis Niño de Rivera, al frente del Consejo de Administración de Banco Azteca, en la 82 Convención Bancaria, afirmó que el momento de la banca en el 2019 es muy bueno, "estamos en un muy buen momento, no te digo listos porque ya lo estamos haciendo, atendiendo a todas la demanda de nuestros clientes".

Indicó que el primer bimestre del año "va bien, el ritmo de la banca no tiene grandes variaciones, hasta el momento todavía es muy pronto para evaluar, pero en los primeros dos meses la tendencia es parecida a las que teníamos a finales de diciembre".

En ese sentido, añadió, se llega a la Convención Bancaria -que se llevará a cabo los días 20 y 21 de marzo en Acapulco, Guerrero- "muy satisfechos de lo que se han hecho en estos dos años, digamos también muy comprometidos con nuestros clientes, con el País, y llegamos muy sólidos para atender las necesidades que tengan las familias y las empresas y los proyectos de gobierno".

Los principales enfoques de la banca hacia delante serán la digitalización y los biométricos. "Ahí están las dos principales tareas que tenemos, en las que estamos realmente enfocados para que la banca acompañe de mejor manera,más eficiente, más segura y más barata a nuestros clientes".